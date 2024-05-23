中共圍台軍演「未通知華府」　張競看反常細節：美中軍事外交失敗

▲解放軍「聯合利劍-2024A」軍演區域示意圖。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／台北報導

解放軍東部戰區今（23）日早上宣布今明在台灣周邊展開為期2天的「聯合利劍-2024A」軍演，「劍指」懲戒台獨份子。軍事專家張競也分析，前兩天共機無動靜就是「反常」，我方卻毫無警覺。至於解放軍選7點45分宣布演習而非整點，以及事前未發布任何航情警報也都是「反常」，研判中共這次演習可能沒有通知或很晚告知美國，代表美中的軍事外交失敗。

總統賴清德520演說被大陸官方徹底定調「台獨」本性，官媒早在前2天一再警告，大陸方面將針對「台獨」分裂勢力將進行嚴厲「反制」措施，黨媒《環球時報》昨刊文不但重提裴洛西訪台後的圍台軍演，甚至預告接下來的反制措施，要讓「台獨」感到真真切切的痛。相隔一天，解放軍於今早上7點45分宣布舉行「聯合利劍-2024A」軍演，其實早有提醒和預警。

張競接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，中共今天宣布軍演不意外，完全直衝賴清德而來，前兩天共機沒有越過海峽中線，很多人都沒發現這是「反常」跡象，殊不知「解放軍正在蓄勢待發，蹲低是為了跳更高！」我國防單位竟然毫無警覺，被動等著對方告知。

▲中共東部戰區今早晨7點45分展開「聯合利劍—2024A」演習 。（圖／翻攝 央視）

從央視今早陸續釋出獨家畫面，這次圍台軍演「聯合利劍－2024A」演習，重點演放在聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，以及艦機抵近台灣周邊戰巡，並且強調各艦按計劃抵達目標海域後，迅速展開戰鬥部署，主副炮、導彈等武備系統隨時做好打擊準備。

針對上述解放軍演習重點，張競首先分析解放軍為何刻意挑7點45分宣布軍演，通常部隊戰情交接時間都是「整點」，這次軍演時間是7點45分，距離上午8點整點交接時間，提前15分鐘，等於早晚兩班部隊人員一起交接，同時代表解放軍演訓部隊早在前一晚抵達演習位置。

張競也指出，解放軍演訓區域若涉及海空民航航線，一定會發布航行警告或是飛安通報，但目前還沒未發布，只是「預告」有射擊科目，不代表之後不會有。一方面可看出解放軍這次行動的「臨機性」，代表擁有應變作戰的機動力。

張競進一步分析，解放軍沒有發布任何海空預警也很反常，這也意味美國可能不知情，就算在華盛頓下班時間通知，依照2014年中美演習互相通報規定，美國接獲消息一定會發布相關飛航通報，顯然這次美國並未接獲任何通知，或是很晚被告知，代表這段期間美中的軍事外交失敗。

張競也說，這次演習時間7點45分，同時考量台灣股市9點開盤，預留媒體渲染時間。假設這次演習未達到預期效果，圍台軍演代號「聯合利劍－2024A」演習也預告了後續，可能出現2024B、2024C，這些都值得後續關注。