快訊／共機行蹤全曝光！　國防部公布轟6型機、殲16型機監控畫面

記者杜冠霖／台北報導
中共聲稱，為懲戒台獨分裂勢力，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演。國防部今（24日）上午曝光，國軍P-3C反潛機23日執行警戒共機任務之照影片，偵獲江島級護衛艦、旅洋3型飛彈驅逐艦、海警船等多艘共艦畫面，稍早，國防部再釋出空軍監控共軍轟6型機、殲16型機畫面。
▼國防部釋出我空軍監控共機殲16型機畫面。（圖／國防部提供）
▼國防部釋出我空軍監控共機轟6型機畫面。（圖／國防部提供）
記者杜冠霖／台北報導
中共聲稱，為懲戒台獨分裂勢力，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演。國防部今（24日）上午曝光，國軍P-3C反潛機23日執行警戒共機任務之照影片，偵獲江島級護衛艦、旅洋3型飛彈驅逐艦、海警船等多艘共艦畫面，稍早，國防部再釋出空軍監控共軍轟6型機、殲16型機畫面。
▼國防部釋出我空軍監控共機殲16型機畫面。（圖／國防部提供）
▼國防部釋出我空軍監控共機轟6型機畫面。（圖／國防部提供）
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