快訊／共機行蹤全曝光！　國防部公布轟6型機、殲16型機監控畫面

解放軍東部戰區於23日至24日在台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，第二天演習重點擺在台灣以東海域，距離也比之前更加靠近。為何解放軍這次目標擺在花東沿海一帶？大陸國防大學專家張弛分析，主要切斷3條線，台灣能源進口線、台獨份子的逃離路線以及外界從東部給予的補給支援資源。