解放軍演習出現「史無前例」新模式　明確目標：鎖台切斷外援

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區宣佈23日到24日在台灣周邊開展「聯合利劍—2024A」軍事演習，大陸多位軍事專家也分析這次行動特點，除了劍指「台獨」分裂份子，兵力規模以及對台距離更近，「實戰化」意味更濃。再來相較李登輝「兩國論」時期、裴洛西訪台後的軍演，這次演習是「史無前例」，出現許多軍演新模式，演練目標「封鎖台灣成為一座死島」。

大陸官媒《環球時報》評論指出，首先指出本次軍演在台灣海峽及其周邊海域、空域，並包括金門、馬祖、烏丘嶼、東引島等敏感地帶，「覆蓋範圍更廣，兵力規模更大，實戰意味更濃，首次多點逼近。」

▲ 解放軍國防大學教授戰略教授、大校孟祥青 。（圖／記者任以芳攝）

解放軍國防大學教授孟祥青也指出，這次軍演有「點、線、面」三個維度。「台灣是典型的外向型經濟，97%的能源依賴進口，一旦對台實行封鎖，經濟瞬間崩潰，可能變成一座死島，也是解放軍此次重點演練封鎖台灣的新模式。」

「環台、鎖台成為解放軍對台軍演的新常態」，中國社科院台灣研究所副研究員劉匡宇指出，2022年解放軍反制裴洛西訪台的「六向鎖台」軍演模式，逐漸一步步精進與強化。

▲東部戰區圍台軍演範圍更廣、具有實戰化意味強。（圖／翻攝東部戰區）

「聯合利劍—2024A」軍事演習，跟過往軍演相比何不同？大陸軍事評論員劉相平則說，「我認為，解放軍的這次軍演可以用『史無前例』4個字來形容，也預示賴清德5·20講話引爆的台海危機，將會超越歷史上的任何一次。」

劉相平進一步說，1996年李登輝發表「兩國論」以及在美國康乃爾大學演講引發的台海危機，以及2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台引發的解放軍「圍島軍演」，這兩次軍演規模都無法和「聯合利劍—2024A」相比。

首先軍演時機點在賴清德發表520談話之後，幾乎無縫接軌。劉相平認為，「大陸已經對賴清德徹底失望，沒有任何『聽其言觀其行』的觀察期。」

劉相平也預告，這次演習只有短短的兩天，「聯合利劍—2024」演習名稱後面加了一個A字，意味著接下來解放軍對賴清德的軍事施壓與軍事演習措施，將會排山倒海般湧來。演習不僅是軍事實力的展示，更是一種戰略威懾。