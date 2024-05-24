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大陸 大陸焦點 特派現場

東部戰區軍演最新畫面「火箭軍登場」　陰雨天豎起「導彈」模擬發射

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區「聯合利劍－2024A演習」今（24）日進入第二天，除首日在台灣周邊陸續出現兩岸船艦「近距離」接觸及空中機隊外，東部戰區再度釋出最新軍演畫面，內容以火箭軍進入發射陣地，升起導彈（飛彈，下同）模擬發射為主。

▲解放軍「聯合利劍－2024A演習」。（圖／翻攝東部戰區）

▲東部戰區火箭軍參與「聯合利劍－2024A演習」畫面釋出。（圖／翻攝東部戰區）

根據東部戰區釋出的畫面可以發現，該戰區下轄的火箭軍某旅數輛飛彈發射車在雨中沿著泥濘的道路前進，進入陣地後，飛彈發射車將飛彈豎起，完成戰備動作，模擬飛彈射擊前整備任務。該旅指揮官李大為表示，接到演習任務後，模擬多波次火力打擊，「全時保持高戒備轉態，箭在弦上，聞令而發。」

▲解放軍「聯合利劍－2024A演習」。（圖／翻攝東部戰區）

▲火箭軍火箭砲車在閩東某練習場模擬火力打擊。（圖／翻攝東部戰區）

此外，火箭軍另一股主力部隊「火箭炮車」同樣在大雨滂沱中進駐閩東某訓練基地裡執行操演，對「目標區域」模擬火力打擊。影片顯示，火箭炮車的士兵在雨中將偽裝網撐起，覆蓋住發射車輛進行掩蔽，隨後便開入涉及陣地擺開陣勢，將火箭炮管升起模擬打擊。

▲解放軍「聯合利劍－2024A演習」。（圖／翻攝東部戰區）

▲解放軍海軍南通艦與國軍鄭和艦（遠處）。（圖／翻攝東部戰區）

值得注意的是，影片還透過解放軍海軍054A飛彈護衛艦「南通艦」（舷號533）視角，看到0.6浬（約1.1公里）外跟監的國軍成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」（舷號PFG2-1103）以及解放軍軍演首日未出現的轟-6K轟炸機掛彈升空執行軍演任務的畫面。

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