解放軍「進！圍！鎖！」動畫藏警告：防止台獨份子從花東逃逸

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍東部戰區昨宣布23日至24日，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，昨天特地發佈戰力裝備組合海報《越海殺器》，今天則釋出包圍台灣和環外島戰巡演練模擬動畫，強調「進！圍！鎖！」。動畫顯示用戰機、艦艇「海空包圍」，尤其在花東一帶距離更加靠近，官媒聲稱就是警告台獨份子無處躲藏逃逸。

東部戰區昨天至今在台灣周邊發動「無預警」軍演，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校早上有預告，今天解放軍東部戰區持續在台灣周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，「島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。 ​​​」

東部戰區稍早釋出最新影片，強調解放軍「東部戰區」組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，透過模擬動畫，解釋如何包圍台灣和環外島戰巡演練。

▲ 東部戰區今天釋出圍台軍演動畫，十分靠近花東沿海。（圖／翻攝東部戰區）

影片一開始鎖定台灣，出現大量艦艇，包圍台灣周邊海域，主要分布在台北、高雄以及花東一帶，反而西部沿海一帶未標示演習武力。

影片內文則強調，「內外一體化聯動，檢驗戰區部隊聯合作實戰能力，也是針對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外勢力干涉挑釁嚴重警告。」

東部戰區釋出演習動畫也透露出一些不尋常的細節。過去兩岸對峙年代，台海重要戰略位置在金馬，時至今日，金門、馬祖、烏丘嶼、東引島只安排海警船巡航，所有艦艇、戰機直奔台灣周邊。相較上次裴洛西訪台後的圍台軍演，這次更逼近台灣。

動畫顯示的兩架戰機，隱身力極強的殲-20，以及「炸彈卡車」殲-16，全部被安排在花東，解放軍在台灣東部海空域劃設兩個演習區塊，距離比之前演習更加靠近。

大陸官方自媒體《玉淵潭天》引述軍方學者分析，「主要阻斷台獨份子外逃，打破舒適空間感。長期以來他們認為台灣東部可能是躲藏逃逸的地方。（解放軍）這次在台灣以東演習就是要告訴台獨分裂份子，沒有一個地方是安全的，我們會進行全方位打擊。」

▼ 東部戰區釋出圍台軍演動畫，暗藏警告細節 。（圖／翻攝 玉淵潭天）