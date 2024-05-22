鄭銘謙輪番被問「死刑存廢」卻避答　羅智強：表現遠不及蔡清祥

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近來發生台中捷運持刀傷人案與基隆殺人未遂犯脫逃等重大社會案件，廢死議題再度引發爭論，多名立委今（22日）關切新任法務部鄭銘謙上任後是否會執行死刑。藍委羅智強質詢時提到，中捷隨機砍人事件若非有乘客見義勇為，恐重演10年前北捷隨機殺人事件，倘若未來死刑被宣判違憲，出現這樣的加害者，法務部要如何處理？鄭銘謙答詢表示，「如果有違憲的話，這個部分我們會來申請非常上訴。」但羅智強直接嗆，若死刑被宣判違憲、死刑被廢除，就沒有上訴了。

羅智強續指，他要肯定法務部對死刑合憲所展現的擔當，並追問前法務部長蔡清祥明確表達廢死不該由大法官解釋，應由國會、立法定奪，鄭銘謙是否不認同？鄭銘謙回應，這確實是法務部的主張，但他無法臆測憲法法庭的判決。

對此，羅智強直言，外界有對新部長一些政治性的憂慮，但自己只想想就專業性問題來質詢，「但鄭銘謙現在的表現卻遠遠不及蔡清祥。」

羅智強續說，蔡清祥斬釘截鐵、非常有擔當的說出兩件事，一是認為死刑合憲、二是認為死刑要廢，要進到立法院來廢，然而鄭銘謙卻對第二段開始閃爍，「請問，廢除死刑是否該交給國會來廢除？」鄭銘謙回應，這的確是法務部的主張。羅智強聽完後直呼，「對嘛，你就直接講啊！你現在是法務部部長，我今天不是問你個人，雖然蔡清祥連他個人立場都表達出來了啦。」

羅智強再問，若死刑被宣判合憲，法務部是否會立即執行死刑？他不期待法務部在死刑被宣告違憲後，還能成為違抗大法官解釋的機關，但若死刑合憲，法務部就不該再如目前這般，以憲法法庭仍在判決中而形同實質廢死，鄭銘謙回應，法務部是司法行政機關，會依法辦理。