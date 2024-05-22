抗議群眾遭徐巧芯、黃國昌嘲笑？　藍委：民眾被綠當成恐嚇工具

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院昨日接續處理藍白版本國會改革法案，綠營支持者、多個民團晚間包圍立法院，聚集超過8千人，過程中民進黨立委洪申翰發言時提及，國民黨團聽聞人數後開始訕笑，更喊「清點人數」，藍委徐巧芯更是拍桌狂笑，民眾黨立委黃國昌也不屑。被質疑瞧不起年輕人？藍委羅智強今（22日）受訪時解釋，外面的民眾是表達心聲，但居然被綠委當成恐嚇在野的工具，今天瞧不起的就是洪申翰。

洪申翰昨晚在院會發言中表示，院外青島東路到中山南路，人數已經超過8000人，慷慨激昂的發言，卻換來國民黨立委的訕笑聲，有藍委笑到彎腰拍桌，也有藍委譏諷要清點人數，這就是瞧不起群眾、瞧不起年輕人。

洪申翰指出，國民黨要訂藐視國會罪，但韓國瑜現在主持的國會，已經變成人人藐視的國會了、已經變成人人不齒的國會了，「我們看到我們現在用什麼方式在表決？用舉手表決！」

羅智強對此回應，洪申翰可能也不記得他說過什麼，他也有跟藍委說出去小心一點，「我們是在笑他啊！」外面的民眾是表達心聲，但居然被綠委當成恐嚇在野的工具，今天瞧不起的就是洪申翰。

至於是否會擔心民進黨常常烙人上街抗議？羅智強說，當家鬧事本質就是笑話，沒有看過這種狀況，民進黨身為執政者掌握最大權力，到底要癱瘓國會什麼？昨天國會提出的法案都說沒有討論，但那些是民進黨2018年就提出來的，躺在那裡沒有人看，馬拉松式的審查，民進黨還要吵什麼？

