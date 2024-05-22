鄭捷案受害者曝1事歹徒根本不怕　喊話加重刑法及死刑

記者黃翊婷／綜合報導

20歲洪姓護專生21日在台中捷運上隨機砍人，造成2名乘客受傷，自己也掛彩。事件發生之後，不少人想起發生在2014年5月21日的鄭捷案，鄭捷案受害者陳亮志認為，雖然兩起案件並無關聯，但他覺得台灣刑法的刑度比其他國家輕，歹徒根本不怕，所以加重刑法及死刑仍有必要。

▲洪男穿著病人服赤腳被移送分局。（圖／記者許權毅攝）

洪姓護專生21日上午11時許帶著3把刀搭乘台中捷運，上車後隨機朝乘客砍殺，造成2名乘客受傷，自己也因此掛彩。當時27歲的許姓長髮男子奮力抵抗，加上其他民眾手持雨傘等物品協助壓制，透過眾人合作才將洪男制伏。

▲中捷事件讓不少人想起10年前的鄭捷案。（圖／ETtoday資料照）

事件發生之後，不少人想起發生在2014年5月21日的鄭捷案。根據《聯合新聞網》報導，鄭捷案受害者陳亮志認為，雖然兩起事件都是個案並無關連，但他覺得台灣刑法的刑度比其他國家還輕，歹徒根本不怕，嚇阻作用有限，所以刑法加重及死刑仍有必要。

▲民眾合力壓制洪男。（圖／翻攝畫面）

至於在大眾運輸工具上遇到類似的突發事件該如何自保，北市捷運警察隊建議，若民眾遇到持刀歹徒，應以遠離危害為優先，再按下緊急通話鈕告知站務人員車廂有危害發生，最後可以用自身隨身物品防衛或反擊，例如雨傘、包包及衣服。

北市捷運警察隊進一步說明，雨傘可以抓著頂端，而非把手，這樣能夠減少雨傘斷掉的風險；包包則可以遮住自己的脖子動脈、上半身心臟等重要器官，避免自身受到傷害；外套可以裝上重物，並以甩擊的方式攻擊歹徒。