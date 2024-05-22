中捷砍人案 「燒到廢死議題」！　新任法務部長鄭銘謙回應了

▲新任法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德20日上任後，新政府也正式上工，法務部長鄭銘謙今（22日）首度赴立法院司法法制委員會備質詢，並在會前接受媒體聯訪。被問到首度備詢心情、事前準備如何？鄭銘謙僅笑笑但不回應；台中捷運昨日發生隨機砍人事件，導致人心惶惶，有關廢死議題未來會有何舉措？鄭銘謙不願多談，僅表示法務部對反廢死的立場，上次在憲法法庭的言詞辯論中，都已有清楚表達。

立法院司法法制委員會今日邀請鄭銘謙率領所屬單位主管列席報告業務並備質詢。被問到首度以部長身分備詢，是否感到緊張，有無做什麼準備及心情感受如何？鄭銘謙到會簽到前受訪時未多回應，僅稱「謝謝，這一定要準備」、「你看我的表情」、「等一下我在詢答的時候就看得到」。

藐視國會罪有關行政罰鍰部分已在昨日通過二讀，預計24日院會可能處理到未及審議的刑事責任部分，鄭銘謙則說，期盼能夠廣列各界意見，並參酌各國立法，且要能夠訂定出合乎《憲法》的規範；至於藐視國會罪是否合憲？鄭銘謙僅稱，「這個我們會再看看那個條文的具體內容。」

台中捷運昨日發生隨機砍人事件，導致人心惶惶，有關廢死議題未來會有何舉措？鄭銘謙不願多談，僅表示法務部對反廢死的立場，上次在憲法法庭的言詞辯論中，都已有清楚表達；北檢檢察長及高雄高分檢檢察長的人事案，鄭銘謙則說，相關人事預計會在7月8日正式上任，法務部已正式啟動相關程序。