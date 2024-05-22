謝龍介問是否執行死刑？　 鄭銘謙：死刑合憲、待憲法法庭判決

記者鄭佩玟／台北報導

台中捷運站昨日發生隨機砍人案件，19歲洪姓男子亮刀在車廂內攻擊乘客，包含他自己在內的4人受傷立即送醫，巧合的是，昨正是北捷隨機殺人鄭捷案發生10年，事件一路延燒到廢死聯盟，大批網友們湧入粉專開砲，死刑存廢議題再度延燒。國民黨立委謝龍介今（22日）於司法及法制委員會質詢新任法務部長鄭銘謙時，詢問鄭對死刑的立場，鄭表示，法務部的立場，是主張死刑制度合憲，至於個人立場，則不適合在委員會上談。

▲新任法務部長鄭銘謙備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

由於昨天近午時分，台中捷運爆發恐怖砍人事件，儼然北捷隨機殺人鄭捷案翻版，而這起事件也再度引起社會各界對死刑議題的爭辯與討論。

謝龍介追問鄭銘謙，有要執行法務部的立場嗎？鄭銘謙則答詢表示，就看憲法法庭判決結果，此語引起謝龍介不滿，質疑法務部不是反對廢除死刑？鄭銘謙說，執行死刑是個嚴肅問題，但話未落，謝龍介打斷鄭的發言追問，在憲法法庭裁決結果出來前，會執行死刑嗎？

鄭銘謙再次強調，執行死刑是個嚴肅問題，既然現在在釋憲中，應靜待結果出爐，更何況，現在37名死刑犯都有申請非常上訴，在法律程序還沒走完的情況下，還是要靜待憲法法庭判決結果。