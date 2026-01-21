高等法院院長高金枝驚爆霸凌　法官幼女重病還酸她「玻璃心」

▲臺灣高等法院院長高金枝傳出霸凌法官事件。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等法院院長高金枝，爆發疑似霸凌法官案件。某法官的幼女病重，高金枝竟稱「就是因為你的個性這麼急，所以你女兒才會這樣」，此外還洩漏司法院業務檢查內容，該法官氣得想要申訴。但高金枝緊急召見法官道歉，還酸對方「我不知道你那麼玻璃心」。法官二度受創，還多次接受心理諮商；外傳司法高層早已知悉但仍包庇，如此將重創司法形象。至於高院晚間針對媒體報導，稱這是1年以前發生的事情，當時雙方有所誤會，如今誤會冰釋，法官也未提出申訴。

高金枝是司法官18期結業的司法官，曾經執掌司法院少年及家事廳廳長、司法行政廳廳長、高等法院台中分院院長，歷練完整。有媒體指稱，高等法院前院長李彥文退休時，推薦曾經擔任李彥文同庭的庭員高金枝，來接任高等法院院長。當時司法院長許宗力也認為高金枝是司法改革派人士，因此接受推薦。

不過有媒體稱，高金枝在許多基層眼中是只注重數據的首長，更有媒體批評高金枝「性格偏執、難以溝通、自我中心、口無遮攔」，她在當上權力極大的高等法院院長後，也推行了「法官助理下庭」、「民事事件停分案4個月」等爭議政策，有不少法官因此走人。若媒體所言屬實，先前讓高金枝坐上院長寶座的司法首長們，可謂看走了眼。

至於這次傳出的法官霸凌案件，起因為某位女法官因辦案有效率、品質好，未結案件數僅有10多件，而受到重視。但某次她審理一件詐欺案時，司法院竟在案件宣判前，罕見的要求業務檢查。而業務檢查本為公務上應秘密事項，不料幾個月後，高金枝突然當著10多名法官的面前，公開透漏此次業務檢查事項，並稱該名法官因「審案程序不合法，才被司法院檢查。」

而後該名法官的幼女病重，高金枝獲悉後竟對該法官稱「就是因為你的個性這麼急，所以你女兒才會這樣。」法官不滿，打算提出職場霸凌的申訴；高金枝獲悉後，緊急召見該名法官道歉，但卻又說出「我不知道你那麼玻璃心」的酸言。接二連三打擊下，法官只能尋求心理諮商，至今更已經接受8次療程。

對於這些媒體報導的內容，高等法院21日晚間回應，以上事件均為1年以前發生的事情，雙方當時有些誤會，如今誤會已經冰釋，該名法官也未提出申訴。