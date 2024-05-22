今「間歇性大雨」突襲全台　專家示警：降雨區域往北移

▲鋒面滯留，各地有短暫短暫間歇性的陣雨或局部雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（22日）持續受鋒面影響，仍有降雨，氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」表示，各地留意短暫間歇性的陣雨或局部雷雨，沒下雨時天氣悶熱。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，下周二中午前後受鋒面影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨。

「降雨區域略往北移！」林得恩指出，今持續受到鋒面滯留、南北徘迴影響，鋒面結構雖然較為鬆散，當移入台灣陸地後，降雨強度時有變化；整體環境仍不穩定、水氣偏多，各地需留意短暫間歇性的陣雨或局部雷雨出現，又以北部、基隆、花蓮以北及中北部山區降雨機會最大，外出活動建議攜帶雨具備用。

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▲氣象專家林得恩指出， 受到鋒面滯留、南北徘迴影響，留意短暫間歇性的陣雨或局部雷雨。（圖／翻攝林老師氣象站）

氣溫變化方面，林得恩表示，各地低溫會落在24至25度左右；白天的高溫，北部及花蓮以北地區普遍為26至28度之間，中南部及台東則在29至31度。他說，沒下雨的時候，天氣又悶又熱，下雨過後的晚上，睡覺不需再開冷氣。

賈新興則在其臉書發文指出，明日至周五受鋒面低壓帶影響，今日清晨苗栗以北沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，周五清晨台南以北有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。

他表示，周六台南以北及宜蘭有零星短暫雨，午後新竹以北、南投、嘉義、台南及宜花東零星短暫雨，周日午後苗栗以北及宜花有局部短暫陣雨，苗栗以南及台東零星短暫雨。下周一早上屏東及台東局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周二中午前後受鋒面影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨，台南以北有局部較大雷雨或陣雨發生的機率。下周三苗栗以南及台東有局部短暫雨，午後竹苗以南及花蓮有局部短暫雨。

賈新興指出，下周四清晨嘉義以南有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫陣雨，東北角亦有零星短暫雨。下周五午後，各地有局部短暫陣雨。

他提到，周五晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約7至8成，下周二成颱機率約3至4成。