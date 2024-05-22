今年首颱「艾維尼」發展預測分歧　專家曝對台影響

▲鋒面持續影響，各地有短暫陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年至今沒有颱風生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（22日）在臉書發文指出，菲律賓東南方海面有熱帶擾動系統逐漸發展中，不排除發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會，預報模式對於它的發展程度預測較為分歧，但接近台灣的機會較低，不至於有明顯影響。

吳聖宇說，今天鋒面仍在台灣附近，天氣型態跟昨天類似，海面上斷斷續續降雨系統移入，各地短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用在陸地上發展熱對流降雨，才會帶來大雨，尤其是山區及近山區域。

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他指出，明後天到周六鋒面緩慢向北移動，逐漸離開台灣附近，不過受鋒面前方西南季風水氣影響，各地天氣仍不穩定，有短暫陣雨或雷雨；白天受到熱對流發展影響，在山區以及近山地區仍有較大雨勢出現。

▲鋒面仍在台灣附近，各地有短暫陣雨或雷雨。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

他進一步指出，周日到下周一鋒面北退至長江流域，台灣受太平洋高壓外圍東南到偏南風影響，轉為夏季型午後雷雨天氣型態，午後各地山區易有熱對流降雨，可能有局部較大雨勢。

吳聖宇表示，下次鋒面再度南下可能要等到下周二，到時候各地天氣將再有比較明顯變化，轉變為有陣雨或雷雨，不過時間尚早，影響程度有待觀察。

吳聖宇說，目前菲律賓東南方海面有熱帶擾動系統逐漸發展中，未來幾天內可能往菲律賓東方海面靠近，不排除有進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風，預報模式對於它的發展程度預測仍較為分歧，幸好大方向應該會在菲律賓以東就逐漸北轉，往東北離開，接近台灣的機會較低，不至於有明顯的影響。

他說，今年到目前為止因為太平洋高壓偏強，海面上一直沒有明顯的擾動成形，首颱也遲遲未出現，這個擾動能否成為今年第一個颱風也很值得觀察留意。