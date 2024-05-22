　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年首颱「艾維尼」發展預測分歧　專家曝對台影響

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面持續影響，各地有短暫陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年至今沒有颱風生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（22日）在臉書發文指出，菲律賓東南方海面有熱帶擾動系統逐漸發展中，不排除發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會，預報模式對於它的發展程度預測較為分歧，但接近台灣的機會較低，不至於有明顯影響。

吳聖宇說，今天鋒面仍在台灣附近，天氣型態跟昨天類似，海面上斷斷續續降雨系統移入，各地短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用在陸地上發展熱對流降雨，才會帶來大雨，尤其是山區及近山區域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，明後天到周六鋒面緩慢向北移動，逐漸離開台灣附近，不過受鋒面前方西南季風水氣影響，各地天氣仍不穩定，有短暫陣雨或雷雨；白天受到熱對流發展影響，在山區以及近山地區仍有較大雨勢出現。

▲▼鋒面仍在台灣附近，各地有短暫陣雨或雷雨。（圖／天氣風險公司）

▲鋒面仍在台灣附近，各地有短暫陣雨或雷雨。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

他進一步指出，周日到下周一鋒面北退至長江流域，台灣受太平洋高壓外圍東南到偏南風影響，轉為夏季型午後雷雨天氣型態，午後各地山區易有熱對流降雨，可能有局部較大雨勢。

吳聖宇表示，下次鋒面再度南下可能要等到下周二，到時候各地天氣將再有比較明顯變化，轉變為有陣雨或雷雨，不過時間尚早，影響程度有待觀察。

吳聖宇說，目前菲律賓東南方海面有熱帶擾動系統逐漸發展中，未來幾天內可能往菲律賓東方海面靠近，不排除有進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風，預報模式對於它的發展程度預測仍較為分歧，幸好大方向應該會在菲律賓以東就逐漸北轉，往東北離開，接近台灣的機會較低，不至於有明顯的影響。

他說，今年到目前為止因為太平洋高壓偏強，海面上一直沒有明顯的擾動成形，首颱也遲遲未出現，這個擾動能否成為今年第一個颱風也很值得觀察留意。

ET快訊
蘆洲醫爆性侵！內診「徒手揉私密處」：是不是很舒服
17歲高中生肋骨斷裂！右半身多道傷口　最長12公分
快訊／盧秀燕：所有英勇乘客終身免費搭中捷
殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人
3刀男早餐吃肉排吐司　父母痛心「自行負責」仍急找律師
弄丟iPhone！　全家人取消聚會翻垃圾山　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全線機票最低799元！虎航推線上旅展優惠　後天起限定4天開搶

蘆洲婦科醫疑性侵！內診竟「徒手揉私密處」：是不是很舒服

國中會考「秋刀魚加薪」　是這間串燒店4年前PO文！網笑翻朝聖

殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人

抖音影片激增⋯文化部長李遠直批「認知作戰」：看了很討厭

高鐵端午第2波加班車「再增開5列」　後天凌晨開搶

陳為廷當初走錯哪一步？他對比林飛帆「從不認錯」嘆：扶不起阿斗

今年首颱「艾維尼」發展預測分歧　專家曝對台影響

首度立院備詢！彭啟明：不擔心藐視國會罪「從小就不太頂嘴」

文化部長坦言會怕藐視國會罪　李遠：到立法院會嚴肅一點

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

全線機票最低799元！虎航推線上旅展優惠　後天起限定4天開搶

蘆洲婦科醫疑性侵！內診竟「徒手揉私密處」：是不是很舒服

國中會考「秋刀魚加薪」　是這間串燒店4年前PO文！網笑翻朝聖

殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人

抖音影片激增⋯文化部長李遠直批「認知作戰」：看了很討厭

高鐵端午第2波加班車「再增開5列」　後天凌晨開搶

陳為廷當初走錯哪一步？他對比林飛帆「從不認錯」嘆：扶不起阿斗

今年首颱「艾維尼」發展預測分歧　專家曝對台影響

首度立院備詢！彭啟明：不擔心藐視國會罪「從小就不太頂嘴」

文化部長坦言會怕藐視國會罪　李遠：到立法院會嚴肅一點

蔣萬安爆：19日已知基隆殺人未遂犯到台北　21日才收到中央通報

能源大老2.3億現金買大直豪宅　前屋主帳面大賺4839萬

鄭捷10年前捷運殺人「為什麼我們沒學到教訓」！胡文英：台灣應效仿大陸

綠控藍白閹割發言權！昨登記1155次　表決慘輸「僅33人次上台」

極度危險犯北市最新足跡曝！現身北車+西門町+龍山寺　睡陰暗騎樓

首檔10元月配債券ETF　00948B今開募

全線機票最低799元！虎航推線上旅展優惠　後天起限定4天開搶

韓網熱門／以謎團被結案的「具荷拉保險箱遭竊案」

身穿紅或藍「海陸套餐升級鮑魚海鮮盤」　就饗鐵板燒推報稅季特惠

挑燈夜戰！爆外賓用同情眼神關心　韓國瑜暖喊：對立院要有信心

家裡有蟬...男友高分貝尖叫處理 見愛貓接近崩潰揮紙箱：停下來！

生活熱門新聞

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

4星座「控制慾最強」！網交往後超抖：有種窒息感

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

全台再下3天「今最多」大雨地區曝　1號颱風恐生成

日本藥妝店「暗黑手法」被踢爆！　一票觀光客受害

國6東延天價！杜奕瑾：高雄高鐵可地下化80次　高公局曝更難挑戰

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

快訊／殺人未遂犯逃竄雙北　新北校園今明全面暫停開放

殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人

今「間歇性大雨」突襲全台　專家示警：降雨區域往北移

快訊／基隆殺人未遂犯逃到北市　教育局：今晚明早暫停開放校園

消防猛男挑戰「16蹲」！穿25kg裝備熱舞

通融殺人未遂逃犯搭車沒付錢　首都客運曝原因

更多熱門

相關新聞

美「挺台前眾議員」遭中國制裁

美「挺台前眾議員」遭中國制裁

中國外交部21日宣布制裁美國前眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），回應此人「干預中國內政」的言行。蓋拉格不僅是美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」前主席，也被外媒形容為「台灣的支持者」。

今「間歇性大雨」突襲全台　專家示警：降雨區域往北移

今「間歇性大雨」突襲全台　專家示警：降雨區域往北移

1號颱風「最新生成機率」　大迴轉路徑曝

1號颱風「最新生成機率」　大迴轉路徑曝

全台再下3天「今最多」大雨地區曝　1號颱風恐生成

全台再下3天「今最多」大雨地區曝　1號颱風恐生成

美國務卿：團結全球維護台海穩定　確保中國維持現狀

美國務卿：團結全球維護台海穩定　確保中國維持現狀

關鍵字：

氣象鋒面降雨台灣颱風

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

歐漢聲大方認愛！

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面