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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挑燈夜戰！爆外賓用同情眼神關心　韓國瑜暖喊：對立院要有信心

▲立法院長韓國瑜主持議事，頻頻遭到民進黨中斷。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜昨日主持議事，頻頻遭到民進黨中斷。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院院會昨晚挑燈夜戰，續審國會改革法案，直到深夜11十46分才宣布院會散會，但因民進黨祭出拖延戰，場外也動員大批支持者抗議，未必免節外生枝，院會草案審查完全按照議事程序且依照民進黨團的要求處理，導致審查節奏非常遲緩。立法院長韓國瑜今（22日）出席2024亞洲不織布展覽開幕致詞時表示，被很多外賓用同情眼神看，「台灣立法院要有信心好嗎？」

國會改革昨日進行馬拉松式續審，據藍委預測，若依相同速度，最快要等週五、最遲要到下週二才能審完並三讀，仍有漫長苦戰要打，而在場朝野立委昨天凌晨下班時也多已兵疲馬困，韓國瑜也難掩倦意。

韓國瑜今日上午出席活動致詞時透露，這兩天接見很多外賓，很多人用疑惑的眼神，懷疑的眼光，甚至同情的眼神看他，不解立法院打架到底怎麼回事，昨天接待美國、巴拉圭今天接見德國、法國都有這樣問題，到底打架為了什麼。

韓國瑜續指，民主看起來低效率，會碰撞，會磨合台灣民主會自我治療，經過文攻、武嚇、磨合、碰撞慢慢沉澱出立委成果，請大家對台灣成果有信心。

致詞尾聲，韓國瑜也喊話大眾，對台灣立法院要有信心好嗎？做出溫暖的結尾。
 

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