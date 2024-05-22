美國議員要賴清德克服「立院衝突」　黃揚明嗆：憑什麼說三道四！

▲立法院院會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美國國會友台眾議員史密斯20日祝賀總統賴清德就任，內容提及，民進黨激進派在立法院的干擾破壞需要賴清德克服，言論一出引發議論，國民黨更酸「立法院現況連美國都看不下了」。對此，媒體人黃揚明今（22日）表示，美國議員憑什麼對政府立法態度說三道四？執政黨不該挾洋自重，在野黨也不該拿美國國會議員的質疑來當寶。

回顧20日史密斯祝賀文中表示，賴清德總統需優先克服的一個挑戰就是民進黨激進派在立法院的破壞，民進黨激進派反對加強監督制衡的「國會改革法案」。但民進黨也曾經支持過這些法案，這些法案是一個成熟且繁榮的民主的表徵。

黃揚明則於臉書批評，美國國會議員憑什麼對台灣政府立法態度說三道四，真的把台灣當成美國的一州了嗎？他大酸，執政黨不該挾洋自重，在野黨也不該拿美國國會議員的質疑來當寶。一個國家的主體性，從這裡就完全看得出來，難道美國，才是主宰台灣政壇的存在？

史密斯在引起爭議後，再發新聲明表示，台灣已經證明自身是一個民主成功的故事，台灣是權力分立的共和國，現在是分立政府。重要的是「所有政黨」致力於憲政治理、以彼此尊重的對話方式，和平解決分歧。

▼美國議員史密斯20日對賴清德祝賀文引爭議。（圖／翻攝美國國會網站，點圖放大）