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「素顏女神」現身立院外！　黃暐瀚直言：越來越有10年前的感覺

記者張靖榕／綜合報導

立法院21日因續審藍白提出的國會擴權法案，拚挑燈夜戰，與綠營發生對峙，立法院外民眾聚集愈來愈多，據稱已逾3萬人，連藝人「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）也現身。媒體人黃暐瀚晚間直言，現場學生、民眾冒雨聚集抗議，愈來愈有10年前太陽花的感覺。 

▲「雞排妹」現身立院外。（圖／翻攝Threads「qn_taiwan」）

▲「雞排妹」現身立院外。（圖／翻攝Threads「qn_taiwan」）

立法院21日晚間續審國民黨團、民眾黨團推出的國會改革法案，但該法案內容被質疑違憲擴權，引發藍綠白對峙，立法院外也陸續有示威民眾聚集，而且愈晚人潮愈多，從青島東路、中山南路延伸至濟南路，民進黨團宣布超過3萬人。

黃暐瀚21日晚間在臉書發文「民主，是說服的過程」，他說想把路鋪得又平又厚又耐用，「你有看過『壓路機』是用飆的嗎？」只有穩穩地壓、慢慢地走，路才會平，車才開得穩，但以同樣道理反觀國會改革，現在卻是在狂飆，「藍白就是62席，什麼法案你投不過？」

▲黃暐瀚直言，因為國民黨不願耐心釋疑想強硬輾壓過關，又激起示威抗議，立院外「愈來愈有10年前的感覺」。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

▲黃暐瀚直言，因為國民黨不願耐心釋疑想強硬輾壓過關，又激起示威抗議，立院外「愈來愈有10年前的感覺」。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

黃暐瀚表示新國會開議沒多久就下軍令，要在520前把國會改革法案「輾壓過關」，但終究是沒過，現在不如把快70條的改革五法，一條條拿出來和民眾論述，「講清楚，弄明白，不行嗎？到底在急什麼？」

示威學生與民眾冒著大雨才各地聚集到立法院前，黃暐瀚說，人數雖然沒有10年前多，「但感覺愈來愈像」，而讓他不解的是，國民黨從以前到現在，為什麼總是不願意好好地向人民論述，耐心釋疑並取得選民相信後再慢慢推動，「我真心不懂」。

立院外，民進黨桃園市議員黃瓊慧也到現場，並將現場狀況上傳至網路上，「委員你們在裡面守護台灣的民主！我們在外面守護你們！台灣加油。」她也捕捉到「雞排妹」，素顏的雞排妹一身黑，在人潮中發放雨衣，並站在椅子上拿麥克風引導人流動線，將後續人潮隱去濟南路第二舞台。

網友們看到紛紛喊，「真的是很謝謝她用自己的影響力快速給大家一些資源」、「太美了」、「家純真的好棒，辛苦了」、「民主小巨人」、「謝謝家純」。

由 @qn_taiwan 發佈
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