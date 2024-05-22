綠控藍白閹割發言權！昨登記1155次　表決慘輸「僅33人次上台」

▲民進黨團幹事長吳思瑤主持黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會昨（21日）處理國會改革法案，民進黨團祭出案海杯葛，立法院外也有大批民眾抗議，現場喊破萬人。民進黨團幹事長吳思瑤今（22日）在黨團記者會指出，昨天民進黨立委登記發言1155次，但因藍白聯手不斷提出停止討論的表決案，最終只有33人次被允許上台發言，97%發言被沒收，並批民眾黨團總召黃國昌跟著藍營一起閹割發言權。

吳思瑤表示，昨天這麼多年輕朋友發揮民主的力量，「沒有討論不是民主」、「退回重審」這是公民朋友強大的訴求，而民進黨立委也不斷在場內捍衛。她說，因為每一個條文在委員會裡未經討論就「打包」送協商，委員會中心主義被踐踏，因此，民進黨團在院會發動，每位立委在每個條文都踴躍登記發言。

吳思瑤指出，昨天院會總計登記發言高達1241次，當中民進黨立委佔了1155次，針對要審的60幾條法案，民進黨團每個法案都登記3、40位發言，甚至有50位以上，想方設法要論證、發聲，結果呢？只被允許上台發言33人次，比例連3％都不到，換言之，97％發言被立法院長韓國瑜沒收了，要討論、要民主的訴求被藍白聯手閹割。

吳思瑤說，如果不是國民黨與民眾黨，在1位民進黨立委發言完之後，就急切的提出停止討論的表決案，而且強行表決通過，「如果不是他們摀上我們的嘴，我們會上台1155次，講好講滿，對人民負責，對國會擴權的法案清楚來論述」。

吳思瑤預告，民進黨團本周五仍會在議場內持續發言，並充分準備，再看看在藍白聯手之下，韓國瑜是不是再一次重道覆轍？每一次在表決停止討論的時候，手舉得最直的人叫做黃國昌，「過去說要透明公開、要討論、要對話的人是黃國昌，現在跟著國民黨一起閹割立委的發言權，也是黃國昌」。