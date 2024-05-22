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鋒面還在大雨轟炸到明天　下周二新鋒面報到「降雨熱區曝」

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▲鋒面影響到明天，各地仍有陣雨或雷雨發生的機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鋒面持續滯留，中央氣象署指出，這波鋒面預估影響到明天，各地仍有局部陣雨或雷雨，尤其在午後熱力作用之下，西半部山區及東半部近山區平地有局部大雨發生，到周五、周六鋒面遠離，降雨範圍縮小減緩，但下周二新一波鋒面報到，西半部有更明顯降雨。

氣象署預報員李孟軒說，昨天受到鋒面影響，午後山區、近山區平地有明顯雨勢，局部地區累積雨量超過100毫米，這波鋒面預估影響到明天，天氣不穩定，降雨偏間歇性雨勢，且午後有熱力作用之下，雨勢明顯。周五鋒面逐漸向北遠離，降雨緩和，下一波鋒面影響在下周二，降雨變明顯。

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李孟軒指出，目前鋒面位置從日本南方海面向西延伸，通過台灣到華南沿海，台灣上空強對流偏向在海上，雨較少。對流旺盛地區在東半部海面、台灣海峽南部，還會有弱的雨帶移入，造成降雨現象，加上午後熱力加成之下，部分地區有比較強的降雨發生。

▲▼未來降雨預測趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨預測趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，今天白天各地留意局部陣雨或雷雨，明顯雨勢在中午過後，西半部山區及東半部近山區平地留意局部大雨發生，局部地區有短延時強降雨、強陣風，到晚上之後熱力作用減少，降雨會比較緩和，各地仍有陣雨外出攜帶雨具備用

未來一周降雨，李孟軒指出，鋒面影響持續到明天，各地降雨要留意，西半部、東北部降雨明顯。周五、周六鋒面向北遠離，整體降雨減少，中部以北、東半部及南部山區有局部陣雨，其他地區也有午後雷陣雨。

他說，周日、下周一鋒面更加遠離，風向轉為偏南風，降雨偏向午後雷陣雨，而下周二有新一波鋒面影響，帶來降雨更明顯，影響時間及帶來降雨量，不確定性大。另外，明後天馬祖地區有局部霧或低雲，有搭機需求留意航班資訊。

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