明午後大雨轟炸北宜花　下周二新鋒面「雨更多」

▲受到鋒面影響，明天午後對流旺盛，北部、宜蘭、花蓮及中部山區有局部大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（21日）午後雨勢滂沱，中央氣象署指出，到周五前仍受鋒面影響，明天午後對流發展旺盛，北部、宜蘭、花蓮及中部山區有局部大雨，而下周二有另一波新鋒面報到，搭配西南季風將帶來充沛水氣，各地留意短暫陣雨或雷雨，特別是西半部地區雨勢明顯。

氣象署預報員黃恩鴻說，明天天氣跟今天類似，白天可能雨下的不多，午後對流發展旺盛，雨勢較大，中部以北、東北部地區有短暫陣雨和局部雷雨，尤其是北部、宜蘭、花蓮及中部山區有局部大雨發生的機會，午後要特別留意。

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▲降雨預測。（圖／氣象署提供）

他說，周四、周五雨勢趨緩，降雨空檔拉長，各地還是有局部短暫陣雨或雷雨；周六鋒面逐漸遠離，環境轉為偏南風，降雨越晚越趨緩，但仍有殘餘水氣，白天中部以北、東北部和南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，周日及下周一東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。下周二另一波梅雨鋒面影響台灣，各地局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍較廣且明顯，5月底、6月初會有西南季風建立，將帶來豐沛水氣，特別是西半部地區雨勢會更大。

▲未來一周溫度預測。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻表示，未來一周變化不大，到周五之前白天高溫約28至30度，早晚約23至25度，周六至下周一白天溫度略微上升，可達29至31度。

黃恩鴻說，預報模式顯示，在周末菲律賓東方海面熱帶低氣壓會明顯增強，若增強形成颱風，其路徑距離台灣遙遠，往日本、東北方轉向，後續氣象署密切觀察。

