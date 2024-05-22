獨具環境人文特色！花東縱谷行銷影片　獲國際觀光影像節銀賞

▲▼縱管處誠摯邀請國內外旅客前來花東縱谷，親身體驗《恩典與歡慶》所展現的花東縱谷之美。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處所製作的《恩典與歡慶》觀光圈國際行銷影片，於2024年在日本國際觀光影像節（Japan World’s Tourism Film Festival, JWTFF）中榮獲亞洲組銀賞（優秀獎）。

花東縱谷位於台灣東部，徜徉在中央山脈與海岸山脈之間，擁有豐富的自然景觀及多元的文化背景，從壯觀的山脈到清澈的溪流，從豐富的農產品到濃厚的原住民文化，是一個充滿魅力、故事性的寶地。

為了讓花東縱谷的在地觀光亮點廣為人知，縱管處於2022年便結合花東地區所獨具的自然環境特色、在地人文以及豐富的物產，構思後拍攝了以「恩典與歡慶」為主題的觀光圈國際行銷影片，期以吸引更多國際觀光客前來旅遊。影片包括了「回到自然」、「友善大地」及「體驗文化」三個篇章，每個篇章都細膩地描繪花東縱谷不同的面貌。「回到自然」，透過演示旅人搭乘大眾運輸、從事山林健行及自行車漫遊小鎮等活動，呼籲遊客以低碳的方式親近自然，走入縱谷的山林與小鎮；「友善大地」則以農業旅遊為主軸，紀錄旅人貼近土地的特寫，從農業產地到餐桌之脈絡，細細品嚐並感受縱谷恩賜的豐富物產及溫泉特色；「體驗文化」篇章則邀請旅人深入部落，學習並體驗臺灣原住民文化，感受獨特的風土旅遊。

「恩典與歡慶」影片製作團隊深入踏訪花東地區，透過鏡頭捕捉自然之美及文化之深，旨在向世界展示花東縱谷的獨特魅力，此次獲獎不僅是交通部觀光署與縱管處在推廣國際觀光上的一大突破，也是對影片製作團隊努力的肯定。

縱管處處長郭振陵表示，縱管處將持續執行與國際接軌的相關整備工作，包括輔導觀光圈亮點店家產品之國際化升級、邀請國外網紅踩線、於目標市場投放國際影片以及於國際旅展曝光遊程資訊，加強與國際觀光產業之合作，並透過社群媒體等平台，將花東縱谷獨有絕美景色介紹給全球的旅遊愛好者，期冀經過這些努力，能夠進一步提升花東縱谷在國際上的知名度，也能實質促進區域的觀光產業發展。

縱管處誠摯邀請國內外旅客前來花東縱谷遊玩，親身體驗《恩典與歡慶》所展現的花東縱谷之美，無論是尋找靈魂的慰藉、探索豐富的文化歷史，還是享受自然帶來的純粹樂趣，花東縱谷都將以其無窮的自然魅力，熱情迎接每一位來訪的朋友！

●縱管處官網－恩典與歡慶國際行銷影片連結：

https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/service/film/1042