　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

獨具環境人文特色！花東縱谷行銷影片　獲國際觀光影像節銀賞

▲▼縱管處誠摯邀請國內外旅客前來花東縱谷，親身體驗《恩典與歡慶》所展現的花東縱谷之美。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼縱管處誠摯邀請國內外旅客前來花東縱谷，親身體驗《恩典與歡慶》所展現的花東縱谷之美。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處所製作的《恩典與歡慶》觀光圈國際行銷影片，於2024年在日本國際觀光影像節（Japan World’s Tourism Film Festival, JWTFF）中榮獲亞洲組銀賞（優秀獎）。

花東縱谷位於台灣東部，徜徉在中央山脈與海岸山脈之間，擁有豐富的自然景觀及多元的文化背景，從壯觀的山脈到清澈的溪流，從豐富的農產品到濃厚的原住民文化，是一個充滿魅力、故事性的寶地。

▲▼縱管處誠摯邀請國內外旅客前來花東縱谷，親身體驗《恩典與歡慶》所展現的花東縱谷之美。（圖／縱管處提供，下同）

為了讓花東縱谷的在地觀光亮點廣為人知，縱管處於2022年便結合花東地區所獨具的自然環境特色、在地人文以及豐富的物產，構思後拍攝了以「恩典與歡慶」為主題的觀光圈國際行銷影片，期以吸引更多國際觀光客前來旅遊。影片包括了「回到自然」、「友善大地」及「體驗文化」三個篇章，每個篇章都細膩地描繪花東縱谷不同的面貌。「回到自然」，透過演示旅人搭乘大眾運輸、從事山林健行及自行車漫遊小鎮等活動，呼籲遊客以低碳的方式親近自然，走入縱谷的山林與小鎮；「友善大地」則以農業旅遊為主軸，紀錄旅人貼近土地的特寫，從農業產地到餐桌之脈絡，細細品嚐並感受縱谷恩賜的豐富物產及溫泉特色；「體驗文化」篇章則邀請旅人深入部落，學習並體驗臺灣原住民文化，感受獨特的風土旅遊。

▲▼縱管處誠摯邀請國內外旅客前來花東縱谷，親身體驗《恩典與歡慶》所展現的花東縱谷之美。（圖／縱管處提供，下同）

「恩典與歡慶」影片製作團隊深入踏訪花東地區，透過鏡頭捕捉自然之美及文化之深，旨在向世界展示花東縱谷的獨特魅力，此次獲獎不僅是交通部觀光署與縱管處在推廣國際觀光上的一大突破，也是對影片製作團隊努力的肯定。

▲▼縱管處誠摯邀請國內外旅客前來花東縱谷，親身體驗《恩典與歡慶》所展現的花東縱谷之美。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處處長郭振陵表示，縱管處將持續執行與國際接軌的相關整備工作，包括輔導觀光圈亮點店家產品之國際化升級、邀請國外網紅踩線、於目標市場投放國際影片以及於國際旅展曝光遊程資訊，加強與國際觀光產業之合作，並透過社群媒體等平台，將花東縱谷獨有絕美景色介紹給全球的旅遊愛好者，期冀經過這些努力，能夠進一步提升花東縱谷在國際上的知名度，也能實質促進區域的觀光產業發展。

▲▼縱管處誠摯邀請國內外旅客前來花東縱谷，親身體驗《恩典與歡慶》所展現的花東縱谷之美。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處誠摯邀請國內外旅客前來花東縱谷遊玩，親身體驗《恩典與歡慶》所展現的花東縱谷之美，無論是尋找靈魂的慰藉、探索豐富的文化歷史，還是享受自然帶來的純粹樂趣，花東縱谷都將以其無窮的自然魅力，熱情迎接每一位來訪的朋友！

●縱管處官網－恩典與歡慶國際行銷影片連結：
https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/service/film/1042

ET快訊
快訊／雨彈來襲　15縣市大雨特報
國道「學生排隊」淋雨走路肩！校方回應了...國道警要開罰
10英雄免費搭中捷　網酸「雨傘哥賺到」！全場補血：他救了長髮
鄭俊英崔鍾訓淫片首公開！「手摸女裙底」喇舌：她們是垃圾
殺人未遂犯「北市躲4天」　萬華趴趴走畫面曝光
砍人前一口氣吞「8顆鎮定劑」！　3刀男送醫洗胃
拖柯建銘下水！高虹安辯「非我獨創」　審判長驚：這樣不對啦
3刀男曝犯案動機　午餐吃「排骨便當配水」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

因應中捷隨機傷人案　黃偉哲：盤點整備軟硬體強化人員危機反應訓練

梅雨鋒面影響降雨　 第四河川分署緊急應對滿潮風險

獨具環境人文特色！花東縱谷行銷影片　獲國際觀光影像節銀賞

端午再現「虎霸王」　虎尾農會贈3千花生粽伴弱勢過節

針對台中捷運隨機傷害事件　台南市府加強公共運輸緊急應變讓民眾搭車安心

拍片找景很困擾？台南幫你全搞定！　岸內影視基地搭景拍攝全攻略大公開

酷熱天氣汽車刁車「顧路」　屏東里港警不畏炎熱立馬援助

工藝七十系列活動大師月　楊英風「鳳凰來儀（三）」展英姿

拆穿300萬詐騙　屏東縣警局長頒獎勵金表揚行員　

竹山國際茶道節閉幕　與紫南宮9天合吸30萬人次創2千萬商機

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

因應中捷隨機傷人案　黃偉哲：盤點整備軟硬體強化人員危機反應訓練

梅雨鋒面影響降雨　 第四河川分署緊急應對滿潮風險

獨具環境人文特色！花東縱谷行銷影片　獲國際觀光影像節銀賞

端午再現「虎霸王」　虎尾農會贈3千花生粽伴弱勢過節

針對台中捷運隨機傷害事件　台南市府加強公共運輸緊急應變讓民眾搭車安心

拍片找景很困擾？台南幫你全搞定！　岸內影視基地搭景拍攝全攻略大公開

酷熱天氣汽車刁車「顧路」　屏東里港警不畏炎熱立馬援助

工藝七十系列活動大師月　楊英風「鳳凰來儀（三）」展英姿

拆穿300萬詐騙　屏東縣警局長頒獎勵金表揚行員　

竹山國際茶道節閉幕　與紫南宮9天合吸30萬人次創2千萬商機

女團babyMINT、HUR+夢幻合體！　爆爭搶人氣掀「內鬨互撕」

「年輕人都很聰明！」　信義總座：支撐市場的不只新青安

國台辦連批賴清德旅遊業看情勢不妙　籲先解除赴大陸禁團令

女富豪賣房賺1355萬！被揪欠稅271萬...怕影響信用刷卡一次付清

台積電刷864新高　台股大漲315點來到21552點同破紀錄

獨／婦科醫被爆徒手揉私處！衛生局今稽查　護理師：內診都在旁

韓網熱門／上班族為演唱會請特休「職場話術滿等原因」引爆笑！

李翊君《諾言》掀翻唱熱潮！　她緊張認了：壓力很大

Jennie「勝利哥讓人有壓力」！PUA師妹畫面被翻出　網發毛：他本色出演

衛福部新團隊曝健保改革方向！「1點1元」難、先力求不增民眾負擔

地方熱門新聞

逃犯事件　宜蘭學校全面暫停開放

季節變換喉嚨癢癢　醫授精準找到列缺穴解決

集集鎮公所移除火車站周邊1.6公里小葉欖仁

技術翻轉人生　謝富生從叛逆少年到大學生

桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事

隨機砍人事件後！中捷人潮銳減　見警率增加

花蓮「好市加倍劵」　邀您暑假迺東大門夜市

新北打造人本環境　侯友宜視察土城人行道

台南市府加強公共運輸緊急應變讓民眾搭車安心

嘉義配天宮國際籃球錦標賽　122隊2000人參賽

拍片找景很困擾？台南幫你全搞定！

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

板橋民族路道路銑鋪　5／22起夜間彈性交管

新北女青農傳承茶香　三峽百年茶行推食農教育

更多熱門

相關新聞

國台辦指民進黨政府阻陸客、陸生　綠委傻眼

國台辦指民進黨政府阻陸客、陸生　綠委傻眼

中國國台辦發言人陳斌華批評，中國居民、學生不能赴台旅遊、就讀「完全是民進黨當局所造成的」，哪裡有促進兩岸交流交往的真心實意？對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（22日）直指，國台辦選這兩個議題「選錯題目了」，黨團副幹事長洪申翰說，政府去年開放中生納健保，照理來說沒有理由卡，「真正的問題恐怕是中國」。

若不解除禁團令！觀光業醞釀6／1抗議

若不解除禁團令！觀光業醞釀6／1抗議

台中西區旅店加碼10年長約　房東穩收租金7200萬元

台中西區旅店加碼10年長約　房東穩收租金7200萬元

賴清德拋兩岸對等觀光　「6月禁團令解除」觀光署長答不出來

賴清德拋兩岸對等觀光　「6月禁團令解除」觀光署長答不出來

懷疑女友劈腿　他持刀逼小王脫光再強索和解金

懷疑女友劈腿　他持刀逼小王脫光再強索和解金

關鍵字：

環境特色人文花東縱谷行銷影片觀光影像節銀賞恩典與歡慶

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

歐漢聲大方認愛！

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面