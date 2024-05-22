國台辦指民進黨政府阻陸客、陸生　綠委傻眼：早就開放納健保

▲民主進步黨團回應媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國台辦發言人陳斌華批評，中國居民、學生不能赴台旅遊、就讀「完全是民進黨當局所造成的」，哪裡有促進兩岸交流交往的真心實意？對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（22日）直指，國台辦選這兩個議題「選錯題目了」，黨團副幹事長洪申翰說，政府去年開放中生納健保，照理來說沒有理由卡，「真正的問題恐怕是中國」。

洪申翰今天上午在黨團記者會答覆媒體提問時指出，這幾個月中方不斷釋出「兩岸要交流」，但外界很明顯感受到，真正阻礙兩岸交流的，真的是台灣這邊嗎？其實並不是，舉例來說，就以學位生來台灣這件事情來說，在疫情期間中生沒有辦法來台，大家都知道是因為疫情的原因，但在疫情告一段落之後，中方還是不讓中生來台，當時用的理由是「中生在健保問題上備受歧視」。

洪申翰指出，去年底政府對中生納健保政策做出突破，照理來說，沒有理由了吧？政府對於兩岸健康、對等、永續的交流是做好準備的，現在中方早就沒有理由了，但對方還是沒有自信地卡，真正的問題是誰？恐怕是中國吧。

吳思瑤也說，國台辦選錯題目了，片面關閉中生來台的門的是中國，中國觀光客也是一樣，政府都率先宣布開放，是中方遲遲不開放，這正凸顯了「開著門的永遠是台灣，甩上門的永遠是中國」。