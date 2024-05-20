懷疑女友劈腿...他持刀逼小王脫光拍片傳IG　再強索5萬和解金

▲高雄男懷疑女友劈腿，痛揍小王一頓。（示意圖／Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子懷疑女友劈腿，去年6月間他到女友家時，發現屋內還有一名男子阿國（化名），先是持刀逼阿國脫光衣服拍私密影片，還上傳IG，後來還揪來4名友人繼續毒打阿國，並把阿國跪地求饒的過程拍成影片，阿國不堪凌虐，最後付了5萬元的和解金才脫身，事後阿國對劉男等人提告，法院審理後，依妨礙自由等罪判劉男徒刑1年7月。可上訴。

判決指出，劉姓男子原本和女友感情不錯，後來卻鬧分手，去年6月8日19時許，他到女友住處時，赫然發現阿國也在屋內，他懷疑阿國就是女友的劈腿對象，先揍了阿國一頓後，又拿水果刀恐嚇阿國把衣服脫了，隨即拿手機拍下阿國光著屁股的私密影片，還將影片上傳IG。

後來，劉男更找來蔡姓、陳姓、謝姓、張姓等4名來「助陣」，眾人拿著球棒又對阿國一頓痛打，劉男要求阿國拿出5萬元的「和解金」才願意原諒他，阿國只好趕緊找友人借了5萬元給劉男，才順利脫身。

事後阿國對劉男等人提告，法院審理時，劉男辯稱當時是一時情緒激憤，索討5萬元是阿國介入他跟女朋友感情的賠償，並非恐嚇取財，法官根據相關事證，認定劉男犯行明確，依妨害自由罪判徒刑1年3月、恐嚇取財罪判徒刑7月，應執行有期徒刑1年7月，蔡姓友人犯共同犯強制罪，處拘役50日，得易科罰金，另外陳姓、謝姓、張姓友人則因罪證不足，獲得無罪和公訴不受理，全案可上訴。