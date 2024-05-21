等不了！觀光業醞釀6／1抗議　賴正鎰籲新政府：立即解除禁團令　

▲商總主席賴正鎰今透露，台灣觀光業者苦等四年，新政府再不解除禁團令，6/1醞釀上街抗議 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

總統賴清德昨520演說提及，重啟雙邊對等觀光旅遊和陸生來台就學，看似釋出善意，卻讓觀光旅遊業者擔心是否真的會落實？商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（21）日接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，台灣觀光苦撐四年，賴政府應該「立即」宣布6/1恢復觀光團赴陸才是務實作法，已經有業者私下跟他抱怨如果不解除6月禁團令，大家考慮醞釀6月1日走上街頭抗議。

總統賴清德就職演說「兩岸互不隸屬說」，讓外界擔憂，觀光旅遊業者更是緊張。商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，不少台灣觀光業者原本期待賴清德上任後，台灣觀光旅遊市場有突破，但聽到新的兩岸論述令人擔心，加上大陸國台辦強硬反彈，這種氛圍之下，「業界都在懷疑賴政府真的會開放嗎？擔心賴的演說只是宣示，最終繼續推延，讓人期望落空。」

賴正鎰也表示，賴政府應該「立即」宣布開放兩岸觀光，才是「務實」的做法，為何還要加一個對等原則？台灣觀光業者苦撐四年，每個人都希望恢復往日旅遊人潮，過去陸客來台有450萬人，台灣每年去大陸也有550萬人，「老百姓最單純心聲就是拚經濟。」

賴正鎰也透露，從昨天到今天不少觀光業者向他抱怨，整體業氣氛很糟糕，同時也反應在昨天股市大跌，尤其觀光類股全部跌停板。甚至許多觀光業者私下說，「如果賴政府還不宣布解除6月禁團令，最壞打算6月1號大家一起集結去凱德蘭大道抗議，表達心聲。」

▲賴清德520的兩岸新論述也讓工商界十分擔憂。（圖／記者李毓康攝）

擁有台灣觀光業與台商雙重身份的賴正鎰也語重心長的指出，不只擔憂兩岸觀光交流，未來台商的角色也會比較尷尬，每個人都是為了創造繁榮經濟，大家一起打拼過好日子，賴清德個人的主張想法，很可能影響未來兩岸發展。

賴正鎰認為，現今國際環境與局勢千變萬化，尤其是俄烏戰爭的階段，不適合讓台灣陷入到兵凶戰危的情境，加上中美貿易戰持續進行，美國也一直在武裝台灣，把台灣當成棋子，工商業界非常不願意，也非常擔憂。

賴正鎰也強調，台灣是以出口導向，但台灣出口大陸的貿易占比最高達到43%，去年景氣不佳，但也還有35%之高，我們一直希望能加入CPTPP及RCEP，但現在國際組織方面，大陸又具有加入國際組織的巨大影響力，我們更應該要借重ECFA的兩岸減免關稅的基礎，做為提升台灣經貿出口到世界各國的競爭力。

最後，賴正鎰提醒賴清德「要做全民總統，不是民進黨的總統。」期盼賴整府趕緊宣布重啟兩岸全面觀光旅遊交流與陸生來台就讀，才有解凍、對話的可能性，兩岸只有趕緊緩和下來，暫且擱置爭議，回到「九二共識」架構下，重啟兩岸對話與交流，只有和平穩定發展，兩岸才能真正做到共存共榮。工商界都希望持續在九二共識下，繼續和平穩定的經貿與觀光旅遊交流。