　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

等不了！觀光業醞釀6／1抗議　賴正鎰籲新政府：立即解除禁團令　

▲▼ 宋濤、夏立言、賴正鎰、山西、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲商總主席賴正鎰今透露，台灣觀光業者苦等四年，新政府再不解除禁團令，6/1醞釀上街抗議 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

總統賴清德昨520演說提及，重啟雙邊對等觀光旅遊和陸生來台就學，看似釋出善意，卻讓觀光旅遊業者擔心是否真的會落實？商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（21）日接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，台灣觀光苦撐四年，賴政府應該「立即」宣布6/1恢復觀光團赴陸才是務實作法，已經有業者私下跟他抱怨如果不解除6月禁團令，大家考慮醞釀6月1日走上街頭抗議。

總統賴清德就職演說「兩岸互不隸屬說」，讓外界擔憂，觀光旅遊業者更是緊張。商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，不少台灣觀光業者原本期待賴清德上任後，台灣觀光旅遊市場有突破，但聽到新的兩岸論述令人擔心，加上大陸國台辦強硬反彈，這種氛圍之下，「業界都在懷疑賴政府真的會開放嗎？擔心賴的演說只是宣示，最終繼續推延，讓人期望落空。」

賴正鎰也表示，賴政府應該「立即」宣布開放兩岸觀光，才是「務實」的做法，為何還要加一個對等原則？台灣觀光業者苦撐四年，每個人都希望恢復往日旅遊人潮，過去陸客來台有450萬人，台灣每年去大陸也有550萬人，「老百姓最單純心聲就是拚經濟。」

賴正鎰也透露，從昨天到今天不少觀光業者向他抱怨，整體業氣氛很糟糕，同時也反應在昨天股市大跌，尤其觀光類股全部跌停板。甚至許多觀光業者私下說，「如果賴政府還不宣布解除6月禁團令，最壞打算6月1號大家一起集結去凱德蘭大道抗議，表達心聲。」

▲▼520總統就職典禮,前總統蔡英文由總統賴清德、副總統蕭美琴一行陪同,登上府前廣場典禮舞台向民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德520的兩岸新論述也讓工商界十分擔憂。（圖／記者李毓康攝）

擁有台灣觀光業與台商雙重身份的賴正鎰也語重心長的指出，不只擔憂兩岸觀光交流，未來台商的角色也會比較尷尬，每個人都是為了創造繁榮經濟，大家一起打拼過好日子，賴清德個人的主張想法，很可能影響未來兩岸發展。

賴正鎰認為，現今國際環境與局勢千變萬化，尤其是俄烏戰爭的階段，不適合讓台灣陷入到兵凶戰危的情境，加上中美貿易戰持續進行，美國也一直在武裝台灣，把台灣當成棋子，工商業界非常不願意，也非常擔憂。

賴正鎰也強調，台灣是以出口導向，但台灣出口大陸的貿易占比最高達到43%，去年景氣不佳，但也還有35%之高，我們一直希望能加入CPTPP及RCEP，但現在國際組織方面，大陸又具有加入國際組織的巨大影響力，我們更應該要借重ECFA的兩岸減免關稅的基礎，做為提升台灣經貿出口到世界各國的競爭力。

最後，賴正鎰提醒賴清德「要做全民總統，不是民進黨的總統。」期盼賴整府趕緊宣布重啟兩岸全面觀光旅遊交流與陸生來台就讀，才有解凍、對話的可能性，兩岸只有趕緊緩和下來，暫且擱置爭議，回到「九二共識」架構下，重啟兩岸對話與交流，只有和平穩定發展，兩岸才能真正做到共存共榮。工商界都希望持續在九二共識下，繼續和平穩定的經貿與觀光旅遊交流。

ET快訊
快訊／立院外空拍照曝光　湧1.5萬人嗆藍白國會改革「黑箱」
17歲高中生私自請假「搭捷運遭砍」！打電話求救：爸我被砍了
明午後大雨轟炸北宜花　下周二新鋒面「雨更多」
中捷砍人男「曾有情緒問題」學校輔導過！　被移送拒絕夜間偵訊
3刀男碰上整車「台中戰鬥市民」！　8人捷運圍攻超勇猛
3刀男「政治狂熱」　社群狂PO挺港、罷韓
極度危險犯「母住新北林口」　社區警衛嚴查出入：恐尾隨外送員
快訊／新航迫降！死亡人數上升至2人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

等不了！觀光業醞釀6／1抗議　賴正鎰籲新政府：立即解除禁團令　

王毅重話再批賴清德：背叛民族和祖先的醜行令人不齒

長得太潦草！河北「噴火」泥獅子被疑偷工減料　官方：傳統民俗

陸宣佈制裁「友台」美前眾議員蓋拉格　凍結在陸財產、不准入境

湖南神祕「輪迴村」上百人擁前世記憶！驚曝白豬轉投胎...專家不解

長江口深水航道將交管　傳福建艦兩週內2度海試

陸：台灣對瓜地馬拉「金元外交」證據確鑿

10天前還在擺攤！他靠1首歌「每天進帳450萬」…2.2億簽約當網紅

520最大贏家！垃圾桶「被鮮花塞爆」　單身狗嘆：連垃圾桶都有花

布林肯賀賴清德就職　陸：已向美方提出嚴正交涉

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

等不了！觀光業醞釀6／1抗議　賴正鎰籲新政府：立即解除禁團令　

王毅重話再批賴清德：背叛民族和祖先的醜行令人不齒

長得太潦草！河北「噴火」泥獅子被疑偷工減料　官方：傳統民俗

陸宣佈制裁「友台」美前眾議員蓋拉格　凍結在陸財產、不准入境

湖南神祕「輪迴村」上百人擁前世記憶！驚曝白豬轉投胎...專家不解

長江口深水航道將交管　傳福建艦兩週內2度海試

陸：台灣對瓜地馬拉「金元外交」證據確鑿

10天前還在擺攤！他靠1首歌「每天進帳450萬」…2.2億簽約當網紅

520最大贏家！垃圾桶「被鮮花塞爆」　單身狗嘆：連垃圾桶都有花

布林肯賀賴清德就職　陸：已向美方提出嚴正交涉

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.8萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

新航波音客機遇亂流「3分鐘急墜6000英呎」　迫降曼谷釀2死

17歲高中生私自請假「搭捷運遭砍」！緊急打電話求救：爸我被砍了

日大咖天后高雄演唱會嘉賓是徐若瑄！　難掩興奮：期待與她碰撞火花

乳癌年輕化！營養師曝「10個壞習慣」恐增罹患風險

翻車2個月後「康橋校車」又擦撞隧道　公路局：不同公司和駕駛

王世堅嗆黃國昌超越馬英九立新標竿　「成為偽君子代名詞」

她「止痛藥吃10幾年」洗腎了！　醫嘆：真的很可惜

全台首創　城市科大觀光系越南生等將赴越捷航空台灣總代理實習

《日經亞洲》：台灣在野黨準備通過爭議法案　賴清德剛上任陷動盪

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

大陸熱門新聞

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

「無限牛舌」狂上桌　2女燒烤店吃到快崩潰

10天前還在擺攤！他唱1首歌爽暴富每天進帳450萬

600萬人瘋搶周杰倫門票　他花5千元買到超爛視角

買和尚鸚鵡當寵物！醫生1年後轉手賣掉要坐牢

美日等派員參加520典禮　國台辦回應

9歲女孩發明「防地震課桌椅」 3個月製作完成獲「大陸國家專利」

床戰XX老師之女成巨幅海報！男主角身分起底

黃金價格漲瘋刷新紀錄！白銀更猛

媽媽逛超市獨留兒在家　孩子從「4樓墜落」

黃介正：台灣危險程度遠高於過去

快訊／江西一小學爆「隨機砍人」多名學生倒臥在地 家長衝學校護子

賴清德520講話　國台辦回應了

520最大贏家！垃圾桶「被鮮花塞爆」

更多熱門

相關新聞

龐培歐讚賴清德擘劃願景　重申台海和平

龐培歐讚賴清德擘劃願景　重申台海和平

總統賴清德今（21日）接見美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）訪問團。龐培歐會中談及，賴清德就職演說不只擘劃出對台灣的願景，也提及台灣的全球地位，更觸及台美間的重要關係；他非常樂見賴重申台灣對和平與繁榮的重視，因為台灣在全球扮演相當重要的角色。

王毅重話再批賴清德：背叛民族和祖先的醜行令人不齒

王毅重話再批賴清德：背叛民族和祖先的醜行令人不齒

布林肯賀賴清德就職　陸：已提出嚴正交涉

布林肯賀賴清德就職　陸：已提出嚴正交涉

賴清德就職演說「略過」住宅政策　李同榮提4種可能

賴清德就職演說「略過」住宅政策　李同榮提4種可能

日韓派議員出席總統就職典禮　中國震怒

日韓派議員出席總統就職典禮　中國震怒

關鍵字：

賴正鎰觀光賴清德

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面