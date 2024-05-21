新北女青農林孟諭傳承茶香　三峽百年茶行推食農教育

▲新北女青農林孟諭與丈夫黃耀寬傳承百年茶行茶香。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5月21日是國際茶日，目的是讓民眾瞭解茶文化產業，使茶產業永續發展。新北青農林孟諭與丈夫黃耀寬一同經營三峽百年的「天芳茶行」，除了販售碧螺春和蜜香紅茶，也積極推動茶葉食農教育，從採茶、製茶到品茶完整教學，讓來訪遊客能對茶葉深度認識。新北市農業局邀請民眾可到三峽體驗採摘茶葉、揉捻茶菁、品嘗碧螺春茶及蜜香紅茶，感受三峽茶鄉文化。

34歲青農林孟諭原本於連鎖家具賣場負責行銷，因朋友介紹結識青農丈夫黃耀寬，起初對茶產業陌生的她，先發揮行銷專長，四處擺攤展售提升茶行知名度，並在婚後正式與丈夫成為天芳茶行第5代經營人。重視教育的林孟諭，將傳統茶產業結合食農教育，帶領學員深入茶園、認識茶葉製作，吸引許多國內外遊客來訪，也時常在臉書上分享茶農生活，讓民眾瞭解製茶辛苦。

▲天芳茶行黃耀寬推廣食農教育。

她透過農業局青農力計畫設計食農場域解說牌，說明茶葉發展歷史。此外林孟諭也不斷專精製茶技術，取得製茶技術證照、茶葉感官品評專業證照之外，也在2018年獲得蜜香紅茶特等獎、2022年獲得冬季碧螺春特等獎、更與丈夫聯手讓天芳茶行於2023年取得衛生製茶場5星最高榮耀。

天芳茶行林孟諭表示，自家茶行拿到5星衛生製茶廠認證，打造安全衛生的環境，為提供更好的食農教育場域，整修製茶廠及體驗教室、結合三峽當地史料與茶行歷史活絡教材，帶領民眾了解三峽茶葉從清朝的起始、日治的興盛、到現今國際化的轉變，利用臺灣特有茶樹「青心柑仔」，造就三峽獨特多樣的茶葉種類；並到各農會及學校推廣宣傳，豐富的茶園體驗吸引國中小、臺北大學與馬來西亞的民眾前來參與，更連續兩年讓麻豆農會北上體驗茶葉食農教育。

▲天芳茶行林孟諭推廣食農教育。

林孟諭也表示，天芳茶行除了茶葉、食農教育，也持續與三峽在地創生團隊「甘樂茶事」合作，製作爆米花、碧螺春茶糖產品，近期更推出碧螺春磅蛋糕及碧螺春茶乳捲，將甜點帶上碧螺春濃郁茶香，歡迎民眾選購體驗。

農業局長李玟表示，新北市青農積極且充滿想法，展現農業創新活力，許多青農結合食農教育，推出各式體驗課程。青農是新北農業最強力的骨幹，農業局輔導青農發揮所長，秉持「農業健康市/式」的理念，提升農產品質，為市民朋友提供最優質的在地農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

▲天芳茶行與「甘樂茶事」合作，推出碧螺春磅蛋糕。

▲天芳茶行取得5星衛生製茶廠認證，打造安全衛生的環境。