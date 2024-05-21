▲響應國際生物多樣性日，新北農業局推路殺環教講座。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣生態保育與永續發展（SDGs）觀念，新北市農業局響應國際生物多樣性日，日前於板橋高中，針對即將畢業的高三學生辦理「路殺環境教育講座」，參加學生人數超過150人，以實際路殺調查數據帶出路殺防治觀念，並介紹相關防路殺工程，讓即將畢業的學生們在未來不同領域求學時，可導入路殺防治友善生態觀念。

5月22日為國際生物多樣性日，目的在於提高大眾對於生物多樣性的認識，並促進對生物多樣性保育的努力。路殺是指動物在交通道路上不幸遭遇車輛碰撞而受傷喪命的情況，在全球已是自然保育關注議題，根據台灣路死動物觀察網統計，今年1月至4月底，全台路殺紀錄已將近5,500筆，新北約160筆。

農業局表示，新北市生態資源豐富，為了推廣生態保育觀念，新北市農業局響應國際生物多樣性日，日前於板橋高中辦理講座，本次講座邀請中國文化大學生命科學系副教授陳怡惠擔任講師，陳怡惠老師負責執行陽明山國家公園的動物路殺與監測生態廊道動物使用情形。講座以陽明山國家公園的路殺情形作為案例，像是在陽明山國家公園中，哺乳類相較其他類群的動物，較容易接受並使用生態廊道，因此哺乳類路殺發生比例最少。

板橋高中生物老師賴雪蕙老師表示，本次特別針對第三類組高三生，在畢業前夕辦理路殺防治講座，並進行深度探討，學生從講座可以學習有關動物行為、生物多樣性、環境保護和永續發展等議題的知識，進而培養學生們的環境保護意識，共同成為防治路殺公民科學家，也希望畢業學生們在未來各理工醫農領域都能導入路殺防治友善生態觀念。

除了透過環境與生命教育課程，宣導路殺防治觀念外，新北市農業局也宣導新北市建置6處生態廊道之成效，透過生態調查、路殺紀錄來建立路殺熱點後，結合現地實況與生物習性建置生態廊道，分別為三峽紅龜面路地下廊道、土城區承天路誘導式斜坡、2處地下廊道和天空廊道，及新店區平廣路動物過路排水箱涵。目前已監測到可辨識之動物超過30種使用，如保育類穿山甲、台灣藍鵲、麝香貓、食蟹獴、藍腹鷴及其他哺乳類動物白鼻心、鼬獾、台灣鼴鼠、赤腹松鼠、蛇類青蛇及兩棲類古氏赤蛙等。

農業局長李玟表示，新北市生態豐富多元，推動保育生態及環境保護，重視棲地復育及生態廊道施作，打造動物與人的友善城市。本次講座首次進入高中辦理路殺環境教育，未來將持續透過環教講座及生命教育課程，宣導路殺防治觀念，落實向下紮根環境教育。我們同時也歡迎對「路殺」議題有興趣的學校可與新北市政府農業局：02-2960-3456分機3079陳小姐聯絡。