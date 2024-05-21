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新北打造人本環境不遺餘力　侯友宜視察土城人行道改善工程

▲侯友宜視察土城人行道改善工程。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市長侯友宜和工程單位夥伴及民意代表，在土城中央路3段人行道改善工程合影留念，期盼工程如期如質完工，攜手打造更美好的城市環境。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升土城地區人行環境，營造舒適、安全的生活品質，新北市政府養工處與土城區公所自2020年起，優先針對捷運沿線與學校周邊之人行道進行改造。新北市長侯友宜於20日前往土城中央路3段視察施工中的人行道改善工程，侯友宜表示，提升全市交通安全，努力打造更友善、安全的通行環境是市府持續不斷的努力方向。

侯友宜指出，立法院日前三讀通過「行人交通安全設施條例」，明確規範中央及地方政府必須訂定行人交通安全設施推動及改善計畫，新北市政府早已洞察先機預先改善全市行人通行設施，積極建構安全、無礙的通行環境，如今中央已成功立法，他指示市府相關單位以更積極的態度和中央攜手，全面改善新北通行環境，保障市民生命財產安全。

▲侯友宜視察土城人行道改善工程。（圖／新北市工務局提供）

侯友宜表示，為改善土城中央路周邊的人本通行環境，市府向內政部國土署爭取13條土城地區「提升道路品質計畫」經費補助，自2020年起共計獲得核定補助經費1.7億元，市府自籌2.1億元，總計約3.8億元，分年分區段進行改善，其中10條路段總長約4500公尺，預計2025年11月可以完成，而其餘3條路段正在爭取中，全數完成後，土城中央路道路改善最後一塊拼圖可以完整呈現。

養工處說明，市府在爭取中央補助前，已完成土城「金城路」人行道改善工程，而現在施作的土城區中央路1段至4段不僅涵蓋土城生活圈，更是捷運板南線銜接三鶯線的主要行經路線，同時也是民眾生活圈及學校間的必經之路，但卻存在住宅林立但人行道普遍淨寬不足、鋪面老舊破損等現象。因此養工處和土城區公所共同合作，針對中央路及鄰近4所學校及周邊人行環境進行改善總計13項工程。

▲侯友宜視察土城人行道改善工程。（圖／新北市工務局提供）

▲土城中央路3段打造無障礙斜坡道，讓行動不便的民眾享有更友善的通行環境。

養工處指出，目前已完成「中央路3段人行道（中華路二段～中央路三段184巷）」、「新北高工」、「清水國小」、「中央路3段（千歲路至中華路）」、承天路8巷至國道3號道路涵洞口改善等工程；正在施工中的3件分別是「中央路3段（184巷至大安寮橋間）人行道」、「中央路1、2段人行道」、「清水高中人行道」。另有「中央路2段（水源街至千歲路）」設計中，以及「中央路1段（中華路一段～日和街）」、「中央路4段（大安寮橋～三民路）」、「土城國中人行道」等三案正在向國土署爭取預算中。

養工處表示，侯市長本次視察土城中央路3段（184巷至大安寮橋間）人行道改善全長500公尺，將移除原有25支電桿、遷移1座台電高架電箱、新設行人庇護島2處、新設路燈10支。

工務局長祝惠美強調，人行道改善工程所需經費龐大，市府分年分期排定計畫，爭取補助經費推動。工程完工後不僅可提供市民更優質的生活品質，也帶來更加舒適、便利的人本通行環境，大幅提升土城地區居民生活品質，市府將持續用心打造更美好的城市環境。

▲侯友宜視察土城人行道改善工程。（圖／新北市工務局提供）

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