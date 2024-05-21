視察藤寮坑溝二期整治成果　侯友宜：持續改善新北溝渠環境

▲新北市長侯友宜視察藤寮坑溝二期整治成果。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜20日視察藤寮坑溝二期整治成果，藤寮坑溝為全國第一條以環境導向工法改造的都會型三面光區排，蛻變後近自然河川的溝渠，讓在地居民得以親近綠意景觀、擁抱舒適親水生活，感謝水利局及在地的里長、志工對於藤寮坑溝水環境營造計畫的付出。

侯友宜表示，市府團隊一步一腳印的努力，透過自然生態的營造，逐步解決受汙染、散發惡臭的溝渠，藤寮坑溝二期整治工程成果顯著，透過水環境的治理，豐富生物多樣性，目前已可觀察到96種物種，使居民擁有美好的休憩環境。

侯友宜視察整治成果時也說，人民的小事就是我們的大事，藤寮坑溝二期整治成果仰賴中央地方齊心協力，新北市的污水治理也會秉持創造宜居環境的精神持續推進，透過改善鄰里間的溝渠水質，打造水環境自然生態系，讓市民都會生活空間達到綠化減碳、自然永續。

水利局表示，藤寮坑溝二期整治工程不僅興闢友善行人通廊及相關景觀設施，擴大居民於陸域的休憩環境，河域溝渠更利用砌石工法打造流況變化、營造自然河溪景象，並設置原木壩及擾流構造，使渠內可自然淤積、改變流況，保持縱向水生動植物的場域完整性。本次整治工程串聯一、二期的成果，使區域的河川營造更具一體性，讓在地居民享受宜居社區。