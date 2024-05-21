視察三峽長福橋改建工程　侯友宜盼新橋帶動觀光發展

▲新北市長侯友宜視察長福橋改建工程進度。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（21日）視察三峽河長福橋改建工程，就橋梁改建期間交通維管、橋梁景觀意象設計等議題，與在地里長及民意代表交流意見，並提醒施工單位務必加強防震等安全事宜，期盼全新景觀橋能復甦河川生態、活絡地方產業。

侯友宜指出，長福橋改建工程將提升防洪疏濬功能，改善周遭水域生態環境。此外，新橋融合三峽鳶山老鷹展翅的意象，配合夜間燈光照明，打造全新景觀地標，成為地方文化重大里程碑，預計於2025年完成主橋工程，2026年7月正式竣工，將提升整體觀光休閒品質，帶動產業發展。

▲侯友宜聽取長福橋改建工程簡報，責成相關單位注意橋梁安全及周邊交通疏導。

侯友宜特別責成相關局處及施工單位，工程期間必須減輕周邊交通負擔，包含重新檢視國光停車場量能，做好交通維護管理確保疏運順暢。在橋梁安全方面，侯友宜強調施工過程務必謹慎，特別加強橋梁抗震，讓橋梁屹立不搖。

視察前，侯友宜也前往三峽祖師廟參拜祈福，祈求風調雨順、國泰民安，並期許長福橋改建工程順利，惠澤鄉里。

水利局表示，三峽河長福橋墩柱基座過去曾出現裸露狀況，於2019年列為優先改建橋梁，因此市府辦理「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程，舊橋拆除作業已完成，目前施工進度約8%，臨時人行便橋預計8月開放通行，主橋部分預計2025年12月完工，全案2026年7月竣工，預估可增加18%的通水斷面，符合三峽河防洪標準，併同周邊環境改善，打造人本無障礙通行空間。

▲三峽河長福橋預計2026年7月正式竣工。

▲侯友宜參拜三峽祖師廟，祈求國泰民安、長福橋改建工程順利。