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培用國際人才！新北聯手6大中央部會　產學合作助企業轉型

▲新北聯手6大中央部會 產學合作助企業轉型。（圖／新北市經發局提供）

▲新北聯手6大中央部會、新北大專院校及企業代表分享聘用國際專才。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為緩解企業國際人才需求壓力，新北市政府經發局今（21日）於Tpark遠東通訊園區舉辦「企業聘用國際專才說明會」，聚焦「在臺國際學生留用」及「在臺外國人士聘用」兩大主軸，並邀請國家發展委員會、僑務委員會、勞動部、教育部、經濟部、內政部移民署等中央部會及新北企業代表分享聘用國際專才的重要資訊。活動吸引超過50名企業代表共襄盛舉，現場互動氣氛熱烈。

經發局副局長黃碧玉表示，北臺灣工業總銷售額佔全國56.64%，中高階技術人才不僅是公司力的表現，更是城市力跟區域經濟力的展現。經發局於2023年攜手北臺24所大專院校搭建「企業專才媒合平台」，除了作為串接中央各部會資源的重要角色，今年更掌握企業國際化趨勢，聚焦企業與在臺國際人才間的雙向合作交流，創造產業轉型及向外拓展機會。

▲新北聯手6大中央部會 產學合作助企業轉型。（圖／新北市經發局提供）

活動特別邀請「廣運機械工程股份有限公司」分享聘用國際專才的實務經驗，代表出席的自動化事業部陳佑任總監表示，響應政府新南向政策，公司目前已在越南河內設廠，今年6月也將在泰國曼谷設立子公司，耕耘東南亞市場就近服務客戶。在人才佈局方面，除了聘用當地專才，也招募大量東南亞國籍的在臺人士，藉由新北市府提供的人才媒合平台，不僅輕鬆掌握相關法規與流程，更有效獲得更多優秀人才資源與管道。

經發局提醒，後續「企業專才媒合平台」將於今年9月舉辦「國際專才媒合大會」，針對已有海外投資企業或有國際人才需求的企業進行媒合，並廣邀大專院校的國際生、國際學生會團體及國際人士參加，誠摯邀請新北企業踴躍參加，共同把握聘用國際人才、發展國際市場的機會。歡迎填寫企業國際人才媒合需求表：https://forms.gle/7RD6WjCLztbwcDaS8，或洽詢專線：02-5574-0032、0975-500-451由專人為您服務。

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