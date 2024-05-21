3月才翻車！康橋校車再傳事故　新北教育局派員到場

▲康橋校車3月才發生隧道內翻車事故，今晚在同一地點又發生自撞意外，圖為3月事故照片。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市康橋國際學校校車晚間在台北市文山隧道又發生交通事故，校車疑似失控打滑擦撞隧道牆壁，造成車上2名學生受傷送醫，緊急送往北醫救治。由於今年3月康橋校車也在文山隧道發生翻車意外，有20名學生送醫，新北市教育局晚間表示，對此意外事件相當重視，已派員前往提供必要協助。

新北教育局指出，晚間接獲通報，康橋校車在台北市信義快速道路文山隧道（往信義區方向）疑似打滑失控擦撞隧道壁意外，初步了解，車上共有8學生、1名駕駛，意外現場緊急疏散無人受困，目前有2名學生受傷（1名手部受傷，1名鼻子撞傷）於北醫就醫，皆意識清醒，其餘6名學生安全無礙。

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教育局表示，教育局及學校人員均已前往現場及醫院確認，並派遣車輛到現場接駁學生，後續包括校車發生意外原因及詳細狀況待進一步了解釐清回報。教育局對此意外非常重視，已立即派員前往關心學生情形並啟動校安回報，同時持續適時提供必要協助。

校方表示，根據駕駛回報，晚間17時56分在信義快速道路文山隧道內，不明原因打滑，發生車輛碰撞隧道內左側狀況，車上共有8名學生，其中兩位學生受輕傷，由交通隊協助載至北醫就醫，經治療後已經返家，另外6名生也已搭上接駁車前往後續站點。

針對距離上次校車翻覆才隔兩個月，今晚又在同一隧道發生打滑自撞事故，校方表示，目前還在釐清事故發生原因，先協助學生就醫、安全返家為優先，因學校校車業者不只一家，這次自撞車輛是否跟上次翻覆事故的業者是同一家，後續會再釐清，校內也會進行檢討。