　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3月才翻車！康橋校車再傳事故　新北教育局派員到場

▲▼信義快速道路、文山隧道，康橋校車翻車15人送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲康橋校車3月才發生隧道內翻車事故，今晚在同一地點又發生自撞意外，圖為3月事故照片。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市康橋國際學校校車晚間在台北市文山隧道又發生交通事故，校車疑似失控打滑擦撞隧道牆壁，造成車上2名學生受傷送醫，緊急送往北醫救治。由於今年3月康橋校車也在文山隧道發生翻車意外，有20名學生送醫，新北市教育局晚間表示，對此意外事件相當重視，已派員前往提供必要協助。

新北教育局指出，晚間接獲通報，康橋校車在台北市信義快速道路文山隧道（往信義區方向）疑似打滑失控擦撞隧道壁意外，初步了解，車上共有8學生、1名駕駛，意外現場緊急疏散無人受困，目前有2名學生受傷（1名手部受傷，1名鼻子撞傷）於北醫就醫，皆意識清醒，其餘6名學生安全無礙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育局表示，教育局及學校人員均已前往現場及醫院確認，並派遣車輛到現場接駁學生，後續包括校車發生意外原因及詳細狀況待進一步了解釐清回報。教育局對此意外非常重視，已立即派員前往關心學生情形並啟動校安回報，同時持續適時提供必要協助。

校方表示，根據駕駛回報，晚間17時56分在信義快速道路文山隧道內，不明原因打滑，發生車輛碰撞隧道內左側狀況，車上共有8名學生，其中兩位學生受輕傷，由交通隊協助載至北醫就醫，經治療後已經返家，另外6名生也已搭上接駁車前往後續站點。

針對距離上次校車翻覆才隔兩個月，今晚又在同一隧道發生打滑自撞事故，校方表示，目前還在釐清事故發生原因，先協助學生就醫、安全返家為優先，因學校校車業者不只一家，這次自撞車輛是否跟上次翻覆事故的業者是同一家，後續會再釐清，校內也會進行檢討。

ET快訊
快訊／立院外空拍照曝光　湧1.5萬人嗆藍白國會改革「黑箱」
17歲高中生私自請假「搭捷運遭砍」！打電話求救：爸我被砍了
明午後大雨轟炸北宜花　下周二新鋒面「雨更多」
中捷砍人男「曾有情緒問題」學校輔導過！　被移送拒絕夜間偵訊
3刀男碰上整車「台中戰鬥市民」！　8人捷運圍攻超勇猛
3刀男「政治狂熱」　社群狂PO挺港、罷韓
極度危險犯「母住新北林口」　社區警衛嚴查出入：恐尾隨外送員
快訊／新航迫降！死亡人數上升至2人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翻車2個月後「康橋校車」又擦撞隧道　公路局：不同公司和駕駛

3月才翻車！康橋校車再傳事故　新北教育局派員到場

國內爆瘧疾死亡！疾管署升旅遊疫情警示　預防用藥應「吃好吃滿」

仲夏綠寶石來了！當季綠竹筍「白、彎、矮、肥」最好吃

曖昧對象怕狗！約會1動作…她愣「該繼續嗎？」　全場狂罵：還不跑

明午後大雨轟炸北宜花　下周二新鋒面「雨更多」

快訊／殺人未遂犯逃竄雙北　新北校園今明兩天全面暫停開放

台灣人愛出國「這1區卻很少人去」　內行吐關鍵：超麻煩

力推「文化幣擴及國中生」　文化部長小野曝上任首要任務

桃鐵地下化通車延4年！鐵道局曝原因　中壢臨時站6／16啟用

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

翻車2個月後「康橋校車」又擦撞隧道　公路局：不同公司和駕駛

3月才翻車！康橋校車再傳事故　新北教育局派員到場

國內爆瘧疾死亡！疾管署升旅遊疫情警示　預防用藥應「吃好吃滿」

仲夏綠寶石來了！當季綠竹筍「白、彎、矮、肥」最好吃

曖昧對象怕狗！約會1動作…她愣「該繼續嗎？」　全場狂罵：還不跑

明午後大雨轟炸北宜花　下周二新鋒面「雨更多」

快訊／殺人未遂犯逃竄雙北　新北校園今明兩天全面暫停開放

台灣人愛出國「這1區卻很少人去」　內行吐關鍵：超麻煩

力推「文化幣擴及國中生」　文化部長小野曝上任首要任務

桃鐵地下化通車延4年！鐵道局曝原因　中壢臨時站6／16啟用

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.8萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

新航波音客機遇亂流「3分鐘急墜6000英呎」　迫降曼谷釀2死

17歲高中生私自請假「搭捷運遭砍」！緊急打電話求救：爸我被砍了

日大咖天后高雄演唱會嘉賓是徐若瑄！　難掩興奮：期待與她碰撞火花

乳癌年輕化！營養師曝「10個壞習慣」恐增罹患風險

翻車2個月後「康橋校車」又擦撞隧道　公路局：不同公司和駕駛

王世堅嗆黃國昌超越馬英九立新標竿　「成為偽君子代名詞」

她「止痛藥吃10幾年」洗腎了！　醫嘆：真的很可惜

全台首創　城市科大觀光系越南生等將赴越捷航空台灣總代理實習

《日經亞洲》：台灣在野黨準備通過爭議法案　賴清德剛上任陷動盪

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

生活熱門新聞

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT驚呆：超英勇

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

快訊／基隆殺人未遂犯逃到北市　教育局：今晚、明早暫停校園開放

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

捷運砍人「阿伯、大媽衝上去圍攻」　1幕全場讚爆：台中人好猛

搭中捷被砍！急傳訊息「很嚴重」女友曝對話

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

快訊／殺人未遂犯逃竄雙北　新北校園今明兩天全面暫停開放

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

20歲兇手碰上整車「台中戰鬥市民」！　8人捷運圍攻超勇猛

更多熱門

相關新聞

即／康橋校車「同地點」又撞壁　2學生受傷送醫

即／康橋校車「同地點」又撞壁　2學生受傷送醫

康橋國際學校位於新北市新店區秀岡校區交通車南港A線，在21日下午5時許，在北市信義快速道路不慎打滑，導致整台校車碰撞其他車輛，警消到場後將8名學生救出，有2人輕傷送往醫院救治。

孫子中捷砍人闖禍！阿嬤美髮店急拉下鐵門

孫子中捷砍人闖禍！阿嬤美髮店急拉下鐵門

國道大車事故死亡增至4成　奪命3原因曝

國道大車事故死亡增至4成　奪命3原因曝

端午連假交通量上看1.3倍　高公局：未讓事故處理車罰3600元

端午連假交通量上看1.3倍　高公局：未讓事故處理車罰3600元

3名大學生爬長城被雷劈！　官方：1人甦醒後報警

3名大學生爬長城被雷劈！　官方：1人甦醒後報警

關鍵字：

新北康橋校車事故學生

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面