新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

▲林口文明街138巷37號對面公有地遭私人製作圍籬營利做停車場使用，使文明街與三民路兩端居民往來兩處需繞行6分鐘。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北美樂地2.0」土地活化成果再添一樁，新北市政府養工處在林口區文明街與三民路旁打造出一條綠化步道，將原本遭私人占用且圍設成停車場出租營利的公有地打通後，增設無障礙友善坡道，加裝照明及環境綠美化，讓居民免於繞道之苦，享有更安全舒適的行走空間。

養工處表示，林口區文明街138巷37號對面1處公有土地，遭私人圍設作營利停車場使用，使文明街與三民路兩端居民往來兩處需繞行6分鐘。經養工處實地勘查確認屬實後，通知停車場業者限期拆除圍籬並歸還土地。完成排占作業後，並邀集林口區公所、南勢里辦公處及新工處研議活化可能性。最終決定由養工處利用土地活化的方式，打造兼具無障礙空間、夜間照明及綠美化的友善步道，整體工程已於今年4月完工啟用。

▲新北市養工處將林口文明街與三民路旁被占用的公有地收回，打造綠化步道，並增設無障礙友善坡道，加裝照明及環境綠美化，讓附近居民共享。

養工處指出，本次工程總經費約92萬元，改善面積達108.96平方公尺，該公有土地周邊改善前遭停車場業者以圍籬封住，經市府團隊打通步道後，大幅節省居民5到6分鐘步行時間，同時考量行動不便人士使用及步行安全，在步道設置照明設備、兩端出入口設置無障礙斜坡道。此外，步道兩旁也搭配景觀植物，讓市民朋友免於繞道之苦，步道也兼具友善環境及綠美化雙重功能。

工務局長祝惠美強調，新北市近年積極推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，以「使用代替管理」核心原則，將閒置或遭私人占用的公有土地予以活化，提供民眾更便利舒適的居住環境。