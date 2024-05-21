新北板橋民族路道路銑鋪　5／22起夜間彈性交管

▲新北板橋民族路道路銑鋪，將於5月22日、23日夜間彈性交管。（圖／新北市養工處提供）

記者郭世賢／新北報導

為提升板橋區民族路從273巷口至民權路之間道路鋪面品質，新北市政府養工處將於5月22日、23日晚間10時至隔天清晨6時，辦理往板橋方向道路銑鋪工程，施工期間將實施彈性交維，也會保留部分車道通行，請用路人配合現場施工告示牌及交管人員引導通行，施工期間造成不便敬請見諒。

養工處表示，板橋區民族路是連接板橋區與中和區的重要道路，車流量十分龐大。為達到提升路面使用年限，同時降低日後維護頻率。本次鋪面銑鋪工程採用較粗的級配材料，以提供足夠的材料強度。

養工處說明，本次工程工期2天，將分階段封閉板橋區民族路往板橋方向車道。5月22日晚上10時至翌日清晨0時封閉民族路（273巷口~129巷口）車道；5月23日清晨0時至6時，民族路封閉範圍將延伸至公車「民族區運路口站」前，請用路人皆依照告示牌由對向調撥車道通行。

另外，5月23日晚上10時至翌日清晨0時，將封閉民族路129巷口至區運路口的車道；5月24日清晨0時至清晨6時，將封閉民族路129巷口至民權路的車道，請民眾改由對向調撥車道通行。

養工處補充，5月22日晚上10時至翌日清晨0時，公車將不停靠「國泰街口站」及「電信訓練所站」，但在287巷口增設公車臨時停靠站；5月23日晚上10時至翌日清晨0時，公車將不停靠「民族區運路口站」，並於129巷口增設公車臨時停靠站，屆時請民眾依照義交人員引導上下車。

養工處再次提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。