　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3萬人包圍立法院！雞排妹站椅上「狂喊1事」　青島東路人流管制

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（21日）立院續審藍白國會改革方案，大批民眾聚集國會外抗議，民進黨團宣布立法院外民眾已經超過3萬人，也有許多人物到場宣講，目前立法院工作人員陸續關閉院內主要出入口，並管制車輛進出。對此，藝人「雞排妹」鄭家純稍早也被發現在人群中協助人流管制，並發送雨衣給需要的民眾。

今天立院續審藍白國會改革方案，儘管是平日且天候不佳，仍有大批民眾聚集國會外抗議，立法院也繃緊神經，5點起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。且人潮越晚越多，青島東路、中山南路都被塞爆，人群更一路蔓延到濟南路，已經包圍立法院，民進黨團稍早宣布立法院外民眾已經超過3萬人，大批警力在場戒備，繃緊神經，就怕現場民眾情緒高漲，直接衝入立法院，重現2014太陽花學運。

▲「雞排妹」鄭家純現身立法院外。（圖／翻攝自Threads／黃瓊慧）

▲「雞排妹」鄭家純現身立法院外。（圖／翻攝自Threads／黃瓊慧）

民進黨桃園市議員黃瓊慧晚間也在社群PO出畫面，只見現場擠滿大量人潮，而鄭家純則是站在椅子上賣力協助人流管制，呼籲民眾往濟南路第二舞台移動。鄭家純也在個人社群網站表示，目前雨衣足夠，青島東路被人佔滿了，入口進行人流管制中，「多少人出才讓多少人進，謝謝配合」。

ET快訊
3萬人包圍立法院！雞排妹站椅上「狂喊1事」　青島東路人流管制
新航24年前桃機空難83死　今遇亂流再傳死傷
中捷女乘客「壓制砍人男」血濺上衣　回憶當下：回神時已經動手
3刀男疑被朋友切割！「IG追蹤人數」不斷下滑
立院二讀新增國會調查權　民眾若拒絕最高罰10萬、按次罰至改正
快訊／國台辦連2天批賴清德「台獨」　只是外部勢力的棋子
關鍵音檔曝光？傳新竹女警「單純愛打砲」下海　警方釐清中
中捷長髮男英勇擋刀「遭詐團利用」！求借5萬元簡訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曹興誠現身立院外高喊「我們不要變香港」！籲藍委：別做中共走狗

3萬人包圍立法院！雞排妹站椅上「狂喊1事」　青島東路人流管制

立院二讀新增國會調查權　民眾、團體拒絕或隱匿最高罰10萬

「時力造就巨獸黃國昌」　王婉諭談黑箱爭議：比藍綠過半時還惡劣

馬英九卸任禮遇終止「奧迪也沒了」！改搭國產中古休旅車

立院外萬人聚集　百靈果主持人到場被嗆「出去！」離開

立院外擠爆萬人！「漂浪島嶼」到場愣：講不出改革有何不對

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.8萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

王世堅嗆黃國昌超越馬英九立新標竿　「成為偽君子代名詞」

《日經亞洲》：台灣在野黨準備通過爭議法案　賴清德剛上任陷動盪

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

飛機上座位怎麼選？　輸公司、機型得平面圖

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

曹興誠現身立院外高喊「我們不要變香港」！籲藍委：別做中共走狗

3萬人包圍立法院！雞排妹站椅上「狂喊1事」　青島東路人流管制

立院二讀新增國會調查權　民眾、團體拒絕或隱匿最高罰10萬

「時力造就巨獸黃國昌」　王婉諭談黑箱爭議：比藍綠過半時還惡劣

馬英九卸任禮遇終止「奧迪也沒了」！改搭國產中古休旅車

立院外萬人聚集　百靈果主持人到場被嗆「出去！」離開

立院外擠爆萬人！「漂浪島嶼」到場愣：講不出改革有何不對

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.8萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

王世堅嗆黃國昌超越馬英九立新標竿　「成為偽君子代名詞」

《日經亞洲》：台灣在野黨準備通過爭議法案　賴清德剛上任陷動盪

常熬夜晚睡？營養師教吃5種「養肝食物」：綠茶、咖啡交替喝

離開SM 1年多再立門戶！　李秀滿悄註冊「新娛樂公司商標」名稱曝光

新北女青農林孟諭傳承茶香　三峽百年茶行推食農教育

曹興誠現身立院外高喊「我們不要變香港」！籲藍委：別做中共走狗

獨行俠主帥盛讚「蟻人」　奇德：艾德華茲是天生的領袖

視察藤寮坑溝二期整治成果　侯友宜：持續改善新北溝渠環境

蕾菈體驗抓鳳筋挨酸「把錢拿去買大麻」！　23字發聲反擊：我是罪人

00940待砍21檔進度曝光！神達、佳世達3萬多張「形成龐大賣壓」

新北打造人本環境不遺餘力　侯友宜視察土城人行道改善工程

獨行俠菜鳥長人存在感強大　關鍵罰球聽到癌逝母叮嚀：她與我同在

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

「美國看不下去了！」　點名民進黨阻撓國會改革

立院外擠爆萬人！作家：講不出改革有何不對

立院外萬人聚集　百靈果主持人被嗆「出去！」

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.8萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

快訊／憂太陽花再現？　立院急公告：5點起陸續封閉周邊部分出入口

快訊／「太陽花」真的重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

快訊／看不起？無懼場外8千抗議群眾　徐巧芯聽抗議人數拍桌狂笑

藐視國會立院表決完成二讀！　官員虛偽陳述將有刑責

「史上最可恥立法院長」　范雲怒嗆韓國瑜無視場外民意

快訊／立院58隻手投出59票　藍委坐位置上忘情滑手機也被計入

馬英九卸任禮遇終止　奧迪沒了改搭國產車

快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀昔會議紀錄喊：謝柯建銘

「時力造就巨獸黃國昌」　王婉諭談黑箱爭議：比藍綠過半時還惡劣

更多熱門

相關新聞

立院二讀新增國會調查權　民眾、團體拒絕或隱匿最高罰10萬

立院二讀新增國會調查權　民眾、團體拒絕或隱匿最高罰10萬

立法院今（21日）繼續審議藍白國會改革提案版本，就46至48條部分，賦予立法院對重大事項的調查權與調閱權、成立調查委員會與調查專案小組之權利；第48條則明訂，若政府機關或公務人員於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，將其移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾。若法人、團體或社會上有關係人員違反，則處新臺幣一萬元以上十萬元以下之罰鍰，並得按次處罰至改正為止。

「時力造就巨獸黃國昌」　王婉諭談黑箱爭議：比藍綠過半時還惡劣

「時力造就巨獸黃國昌」　王婉諭談黑箱爭議：比藍綠過半時還惡劣

立院外萬人聚集　百靈果主持人被嗆「出去！」

立院外萬人聚集　百靈果主持人被嗆「出去！」

立院外擠爆萬人！作家：講不出改革有何不對

立院外擠爆萬人！作家：講不出改革有何不對

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.8萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.8萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

關鍵字：

抗議國會改革立法院鄭家純太陽花學運

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

中捷砍人！3刀男「父母都有醫學背景」

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面