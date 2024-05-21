3萬人包圍立法院！雞排妹站椅上「狂喊1事」　青島東路人流管制

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（21日）立院續審藍白國會改革方案，大批民眾聚集國會外抗議，民進黨團宣布立法院外民眾已經超過3萬人，也有許多人物到場宣講，目前立法院工作人員陸續關閉院內主要出入口，並管制車輛進出。對此，藝人「雞排妹」鄭家純稍早也被發現在人群中協助人流管制，並發送雨衣給需要的民眾。

今天立院續審藍白國會改革方案，儘管是平日且天候不佳，仍有大批民眾聚集國會外抗議，立法院也繃緊神經，5點起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。且人潮越晚越多，青島東路、中山南路都被塞爆，人群更一路蔓延到濟南路，已經包圍立法院，民進黨團稍早宣布立法院外民眾已經超過3萬人，大批警力在場戒備，繃緊神經，就怕現場民眾情緒高漲，直接衝入立法院，重現2014太陽花學運。

▲「雞排妹」鄭家純現身立法院外。（圖／翻攝自Threads／黃瓊慧）

民進黨桃園市議員黃瓊慧晚間也在社群PO出畫面，只見現場擠滿大量人潮，而鄭家純則是站在椅子上賣力協助人流管制，呼籲民眾往濟南路第二舞台移動。鄭家純也在個人社群網站表示，目前雨衣足夠，青島東路被人佔滿了，入口進行人流管制中，「多少人出才讓多少人進，謝謝配合」。