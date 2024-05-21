傅崐萁嗆掛白布條「給賴清德辦喪事」　綠委：民主毀在一個更生人手上

▲國民黨黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（21日）將第二度針對「國會改革」系列法案上演表決大戰，國民黨立委全副武裝、配戴護具搶佔主席台，民進黨立委則是綁著「民主已死」白頭巾，並手舉「反黑箱反擴權」白布條。國民黨團總召傅崐萁稱，掛白布條給新任總統賴清德辦喪事。對此，民進黨立委林楚茵批評，傅崐萁已經成為國會亂象最大元兇，跟黃國昌睡一起，法案也要密室協商，台灣民主淪落到一個更生人手上。

林楚茵表示，藍白一直說他們的版本有在網路上，但今天看直播就會發現，立法院有超過28個版本，還有三個黨團修正動議，國民黨一片混亂霸佔主席台、不願意回到座位上，司儀唸的時候完全不知道哪個版本，這28版本加上3黨團修正動議，是誰決定要抽出什麼表決？就是黑箱作業。

林楚茵指出，韓國瑜甚至不願清查在場人數，現在沒有表決器，議事人員就直接清點，在場委員來來去去，但票數都一樣，怎麼來的？28個版本加上修正動議多達31個，沒有經過討論就隨便抽出一個表決，是大樂透嗎？誰沒中誰倒楣？

對於上午通過針對官員反質詢的條文，林楚茵說明，法律上沒有定義反質詢，質詢的立委認為是就是，國民黨牛煦庭曾質詢陳建仁：你禱告跟上帝說什麼？陳建仁說這我跟上帝的秘密，這樣算反質詢嗎？是不是以後跟上帝說的話也要跟立委交代，不然就要抓去關？欲加之罪，提醒藍白回頭是岸。

而今民進黨團也戴上白布條抗議，國民黨團總召傅崐萁則稱，掛白布條給賴清德辦喪事。林批評，傅崐萁已經成為國會亂象最大元兇，跟黃國昌睡一起，法案也要密室協商，台灣民主淪落到一個更生人手上，這不是給賴清德觸霉頭、難堪，而是更生人破壞國會自主跟民主。