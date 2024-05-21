「民進黨立委有絕不能退讓的理由」　他曝箇中關鍵

▲朝野立委今天繼續在立法院上演「舉手」表決大戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

在上周五國會全武行後，民進黨立委今（21日）祭出案海戰術杯葛藍白版「國會改革」法案。民進黨發言人卓冠廷指出，「我們的委員們在國會有絕對不能退讓的理由」，如果就這樣讓藍白如意，未來各種以改革之名、行反改革之實，以及以民主之名、行極權之實的假審查，將不斷在國會繼續上演。

卓冠廷批評，這種完全黑箱、討論都不討論、甚至還排除特定政黨版本（民進黨版）的審議；國會擴權將獲得極大權力，相應的責任與制衡卻不存在，這種恐怖權力居然是在多數暴力的情況之下被賦予現在的國會，而過去8年整個社會翻攪辯證後推動的諸多改革，包含年金、包含婚姻平權，以及未來總統將推動的政務，都可能被現在這種國會情勢嚴重傷害，「這是最讓人憂心的事情」。

卓冠廷續指，民進黨一直到2016年以前一直都是少數，表決從沒贏過，沒有在怕表決輸，怕的是台灣未來被這種國會綁架，上周到今天，民進黨委員力抗藍白暴力表決，到今天還有40多條要處理，本來每一條大概可以5分鐘處理掉，強勢碾壓的話立法院長韓國瑜可以宣告中午不休息繼續表決，不出2點就可以解決二讀，甚至接續三讀。

「但沒有，我們力抗，讓藍白再怎麼硬衝，早上也只有辦法處理3條。對，3條」，卓冠廷表示，請大家繼續成為議場內委員們的力量，前往現場，或用自己的方式，讓更多人知道，立法院正在發生的事情。他說，「你們所見，是一個國會的兩個政黨，正在利用多數暴力來賦予自己更大的權力，而他們還不打算跟社會交代自己為什麼要被賦予這麼大的權力」。