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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉飆「五字經」！質疑藍白急推立法　嗆黃國昌「真小人偽君子」

▲▼立法院外抗議。（圖／記者黃克翔攝）

▲超過5千名民眾聚集立法院外抗議。（圖／記者黃克翔攝）

記者張乃文／台北報導

立法院會今（21）日第二度針對「國會改革」系列法案上演表決大戰，立法院外聚集超過5000名民眾抗議。經常關注時事的網紅、台北市前議員呱吉（邱威傑）也現身並上台發表看法。他除了痛罵5字經，更說：「因為黃國昌的存在，我已經分不出來真小人跟偽君子的差別到底在哪裡。」

呱吉表示，此次國會改革法案的審理過程，在他到抗議現場的同時，第29條都通過了，「現場有幾個人搞得清楚？我都不知道在講什麼！」還怒罵五字經。他說，現在在審理這個國會改革法案中，有一項引起許多討論的問題是「藐視國會罪」，若依照正常程序審查過關，大家也都會尊重民主機制、尊重事實。他表示，藐視國會罪就是所謂的偽證罪，若有任何人在立院說假話，就要受到懲罰。

「坦白說，說真話是一件很好的事情。」呱吉表示，若要求官員都要說真話很好，但今天若是官員站在台上說真話，質詢的立委卻在同一時間說謊呢？一旦一個人說謊、另一個人說真話，「這樣子有辦法得到真實嗎？沒有辦法吧。」

呱吉質疑，現在的立法委員是否每個人都會說真話，「如民眾黨立委黃國昌有講真話嗎？」他直言，黃國昌先前的直播常會說一些似是而非的內容，「這個人最厲害的地方就是不會真的說謊，說的永遠都是事實，可是只有一部分事實。」

呱吉表示，「我們常常說在這個世界上有真小人跟偽君子，但是因為黃國昌的存在，我已經分不出來真小人跟偽君子的差別到底在哪裡，因為我覺得他一個人直接破壞了全部。」

呱吉認為，如果每一次我們因為審到一個有爭議的法案，大家都要上街頭抗議，「真的是太累了。」既然不可能每一次都來做這件事情，國會改革法案也許終究還是會因為人數的關係過關，但今天聚集在這裡並不是白費，因為我們最終的目的是要告訴這些人，審理法案的時候必須依照民主的程序、民主的精神，「希望他們以後不能讓這種習慣變成一種慣例。」

▲▼立法院院會，民進黨團提議散會，但表決未通過。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院會今日再度針對「國會改革」系列法案上演表決大戰。（圖／記者李毓康攝）

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