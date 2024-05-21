農業部施政願景「智慧永續」提4大主軸　2年內推出農民數位卡

▲農業部長陳駿季說明政策願景 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部長陳駿季今舉行「農業政策願景」記者會說明未來政策規劃藍圖，宣示將以「智慧韌性，永續安心」為農業施政願景，提出4大主軸以及13重點策略，強調連結智慧生產與數位服務等科技元素，希望在4年內完成「農業基本法」的訂定，2年內推動農民數位卡、建立農業大數據資料庫、導入AI技術協助勘災與滅災作為等，全面提升農業韌性。

陳駿季表示，為因應農業內外部環境挑戰，亟需推動「智慧韌性，永續安心」的農業政策，行動策略涵蓋四大主軸，包括主軸一「智慧」，加速智慧科技擴散帶動產業發展；主軸二「韌性」，加速農業基礎環境網絡佈建，推動氣候變遷調適作為，強化農業韌性，確保糧食安全。

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陳駿季說，主軸三「永續」是重視農業生產與生態資源的品質維護和循環利用，引領臺灣農業邁向資源、生態、低碳淨零的永續發展；主軸四「安心」為了讓農民安心從農，將更加完善農民福利體系，提供農民多元發展機會。同時提高消費者對有機友善及產銷履歷產品品質的信賴，加強檢測與溯源量能，確保農產品安全。

陳駿季指出，在未來四大農業政策行動策略主軸下，為推動台灣農業永續發展，農業部將制定農業基本法，以擘劃臺灣農業發展方針，穩固農業根基，導引臺灣農業永續發展。

陳駿季表示，為提升服務農民效率，農業部將全面整合數位資訊、擴大智慧科技在農業應用上，將推出農民數位卡，建立農民數位服務管理系統，提供農民全方位精準又便利的服務，用手機就能掌握各種個人服務資訊。

此外，也要進一步建立農業大數據資料庫，以精進農情基本調查並應用於生產計畫推動，維持農業產銷供需穩定與平衡。為加速農業天然災害勘災效率，將導入創新AI技術和勘災APP，提升災害監測預警，協助強化減災作為與迅速復耕復建。

農業部也將「復育幸福農村」做為施政重點之一，陳駿季指出，將提出農村發展整體規劃，推動農村空間規劃打造共榮生活環境，提供農民多元發展機會，同時強化農村長者綠色照顧服務，復育世代共好幸福農村。

陳駿季在記者會上也正式介紹兩位新任政務次長，由農糧署前署長胡忠一、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任，分別督導農、漁部門。其中胡忠一在農業部門資歷完整，歷任農委會輔導處、秘書室、企劃處、農田水利處等職務，還曾外派台北駐日經濟文化代表處，對農糧產業相當熟悉。

黃昭欽則是漁會總幹事出任農業部次長第一人，長期在民間經營遠洋漁業，歷任台灣水產協會秘書長、台灣鮪魚產銷發展基金會執行長、台灣區遠洋鮪魚公會總幹事，以及高雄區漁會總幹事，其中在高雄區漁會總幹事任內，替遠洋漁業重鎮前鎮漁港爭取高達81億元的整建經費，也是擔任政次的重點任務。

