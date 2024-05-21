快訊／蛋價再降3元！創2年新低　產地價每斤32.5元、批發價42元

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創兩年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋進入消費淡季，但因產地產量回升，市場轉趨供過於求，各地蛋商面臨囤蛋壓力。農業部今舉行蛋價評議委員會議，邀集蛋商、蛋農等產銷代表討論產銷現況，會中決議蛋價再降3元，產地價今起從35.5元降至32.5元，批發價周四跟進，將從45元降至42元，蛋價再創兩年新低。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，因產地生產狀況明顯回升，目前產量供過於求，坦言各地蛋商都面臨賣壓，雞蛋多到賣不完，希望這次降價3元可以提升買氣，也鼓勵消費者多吃雞蛋，幫助辛苦飼養的雞農。至於端午節前是否再降，還要看當時的產銷狀況。

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農業部畜牧司副司長李宜謙表示，今天會議是3個月1次的例行會議，邀集產銷雙方討論目前市場供需，就農業部相關統計，目前產銷還算平穩，至於蛋價則尊重市場機制，由產銷代表決定，農業部並未干預。

農業部長陳駿季表示，目前雞蛋產能已經恢復過往水準，現在因為天氣炎熱的關係，民眾吃蛋的量會低一點，對於降價尊重市場機制，農業部重視的是產業鏈的架構，尤其在老母雞的汰換和換羽上，因換羽對動物福利來說，比較不人道，未來考慮透過政策引導，輔導農民以汰換雞隻取代換羽。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3554萬隻、雞蛋每日生產量約12.1萬箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求。