5580萬顆過期進口蛋都堆肥了！　農業部公布銷毀影片

▲農業部公開進口蛋銷毀作業過程。（圖／翻攝農業部網站）

記者楊惠琪／台北報導

農業部去年執行專案進口雞蛋，因食安爭議不斷，市場買氣差，有多達5580萬顆進口蛋過期，只能銷毀轉作堆肥，農業部已於4月19日全數銷毀完畢，相關銷毀影片也悄悄放上網，放置在農業部官網的進口蛋專區，提供進口蛋從倉儲到堆肥化的完整作業畫面。

為解決國內蛋荒、蛋價黑市問題，農業部去年三月啟動緊急專案進口雞蛋，從泰國、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、巴西、馬來西亞等國家，共進口1.5億顆雞蛋，由農業部吸收差額，總計補助經費約8.2億元。但因市場買氣差，有逾三分之一、多達5580萬顆進口蛋過期。

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針對5580萬顆過期蛋銷毀處置作業，農業部從去年辦理兩次招標均流標，後來把過期進口蛋運輸跟堆肥再利用拆成2個標案，去年12月28日決標，並在今年4月19日全數銷毀完畢，光是運輸與堆肥銷毀作業，又多花了4330萬元，還不包括過期蛋放置倉儲的費用。

由於農業部曾允諾公開所有過期進口蛋銷毀過程，以避免消費者恐慌，憂心過期蛋又流入市面，立委也多次在立院質詢催促農業部儘速公布。農業部今把過期蛋從倉儲運至堆肥場堆肥化的相關影片全數公開，放置在農業部官網進口蛋專區。

陳駿季日前在立院答詢指出，進口蛋政府補助8.2億，5580萬顆過期蛋做堆肥約4.7億，其中雞蛋成本約3.7億，倉儲費約5千萬，相關運輸處理費用約4千萬，總經費約10億元，但10億元不是全部浪費，去年缺蛋時有填補供應缺口。不過，他也坦言，專案進口雞蛋雖有達到平穩蛋價功能，政策面有達到，但執行過程有行政檢討空間。