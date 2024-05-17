「智慧經營 永續共榮」　雲林縣府辦理漁業永續競爭力發展論壇

▲「雲林縣漁業永續競爭力發展論壇」，旨在建構產官學研的對話平台，透過智慧化養殖與管理，加速雲林縣漁業的永續發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府16日舉辦「雲林縣漁業永續競爭力發展論壇」，旨在建構產官學研的對話平台，透過智慧化養殖與管理，加速雲林縣漁業的永續發展。縣長張麗善親自到場與來自國內的專家學者及產業代表們共同探討漁業面臨的挑戰及未來發展方向，期勉智慧經營漁業，永續共榮雲林。

台灣海洋大學副校長李明安、北港農工校長楊長鉿、中興大學教授林幸助、中央氣象署洪景山組長、高雄科技大學教授鄭安倉、台灣海洋大學李柏蒼副教授、農業部水產試驗所蔡慧君組長、台灣大學漁業科學研究所柯佳吟副教授、議員蔡孟真等人與漁民及青農熱情參與和分享。

縣長張麗善表示，面對極端氣候變化，如何提前監測及預防，提供相關知識及判斷方法，甚至在養殖技術上如何運用創新智慧科技，如何更加省時省力省工，如何達到增加產值提高品質，同時結合聯合國永續發展SDG s上如何做到減碳等課題，都是我們漁友們需要與時俱進學習的。

農業處副處長蔡耿宇表示，此次論壇，在智慧養殖和氣候變遷應對策略上，邀請到中興大學生命科學系林幸助特聘教授，探討藍碳技術在永續養殖中的應用潛力，為地球的環境保護貢獻一己之力。此外，中央氣象署海象氣候組洪景山組長及高雄科技大學水產養殖系鄭安倉教授提出多項創新方案，針對極端氣候條件下的養殖對策，展示了氣候服務在漁業領域的應用前景。同時，如何透過科技提升水產養殖的友善競爭力，以及水產加工與產業價值潛力也是討論的重點。

另台灣海洋大學水產養殖學系李柏蒼副教授及農業部水產試驗所水產加工組蔡慧君組長，就如何運用科技技術，透過漁產品加工與行銷，提升漁業產品的市場競爭力進行了深入交流。綜合座談與會的各方代表也分享了多元的行銷策略與案例，強調創新與合作是推動本縣漁業永續發展的關鍵因素。蔡耿宇說，這場知識盛宴是漁業多元合作、跨界共融的起點，希望與會者都能收穫滿滿。

▲縣長張麗善與來自國內的專家學者及產業代表們共同探討漁業面臨的挑戰及未來發展方向，期勉智慧經營漁業，永續共榮雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

