第一屆食農教育傑出貢獻獎徵選開跑　最高獎金30萬元

▲國家食農教育傑出貢獻獎獲選為特優獎者，將頒發獎金30萬元，國內從事食農教育的國民或團體皆可報名參加。（圖／農業部提供）

記者蒲世芸／綜合報導

為落實食農教育法及獎勵從事食農教育工作具有傑出貢獻者，農業部將於113年度舉辦「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」，自5月20日至7月22日受理報名，將評選出15名對食農教育推動具有傑出貢獻的個人或團體，公開頒獎給予表揚，其中獲選為特優獎者，更將頒發獎金30萬元，歡迎國內從事食農教育的國民或團體踴躍報名參選。

食農教育法自111年5月4日實行公布2周年，農業部為落實食農教育法，陸續完備相關法規及推動計畫、建置食農教育資訊整合平台、發展食農教育主題教材140餘項；及依產業特性，輔導公私部門辦理食農教育推廣計畫、食農教育創新整合計畫、農村產業跨域計畫及農村亮點計畫、推動食米學園計畫及食魚教育推廣計畫等各項食農教育計畫。

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這一次舉辦的「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」，希望藉此獎勵從事食農教育推動者，並期待透過中央與地方共同合作，評選出國內從事食農教育具傑出貢獻者，並公開頒獎表揚，激發優質食農教育工作者榮譽感，促進食農教育永續發展。

農業部進一步說明提到，這次獎項評選對象分為我國國民、法人團體、民營事業、學校及幼兒園、機關(構)及公營事業機構及社區等6項報名類別。報名後將由參選者所在的地方政府進行初審，每類別各取前3名進行複審及決審，將擇優評選出至多15名對食農教育推動具有傑出貢獻的個人或團體，包含特優獎至多3名(個人組1名及團體組2名)，各頒給獎金新臺幣30萬元及獎座1座；優等獎至多12名(個人組4名及團體組8名)，各頒給獎座1座。

農業部提醒，本獎項一律採取網路方式報名，有意參選者可由農業部食農教育資訊整合平臺或進入活動網站；另為說明報名系統操作方式及交流座談，農業部將舉辦4場次的徵選座談會，想要了解更多獎項報名相關資訊的民眾，可參加座談會，座談會資訊將公布於「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」活動網站，可點選前往參考。