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「觀宏專案」遭疑專案簽證變漏洞　觀光署：已加強控管降低脫團率

▲▼觀宏專案脫團案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲觀宏專案屢有脫團情形，被質疑專案觀光簽證成為漏洞。（資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

政府2015年起推出觀宏專案，越南、印度、印尼、柬埔寨、緬甸、寮國等6國，可透過觀光署指定旅行社團體旅遊申請電子簽證來台，遭疑是假觀光真逃逸。觀光署表示，脫團違常率已加強源頭管理控制於萬分之9，並配合移民署查緝作業，會持續滾動調整該專案。

觀光署指出，觀宏專案為團進團出管理，自2019年加強源頭管理修正規範後迄今，截至今年4月30日止，脫團違常率為萬分之9，較2015年實施初期約千分之3的脫逃率大幅降低。

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觀光署表示，為促進新南向旅客來台並兼顧國家安全，觀宏專案策進作為除加強源頭管理及落實審查機制之外，還包括違常事件及業者控管，並積極配合內政部移民署查緝作業。

觀光署說明，國外組團業者須經觀光署駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦，經觀光署審核通過始得列入指定旅行社名單，且名單定期檢討，訂定除列之退場機制，業者如有經營異常或送客成效不彰等情事予以除列。觀光署亦將持續透過台越觀光合作會議籲請越方提供相關資訊，以掌握越南旅行社動態。

觀光署表示，觀宏專案實施期程以1年為期，屆期前與相關單位召開討論並經送交行政院核定後始得續辦，歷年已多次滾動調整以符實需。現今實施「觀宏專案」與去年規範相較，已針對國外指定旅行社與國內接待社不同違規情形分級訂定停權管制規範，同時設有除列的退場機制。

此外，脫團旅客查緝作業及成效是由移民署辦理，觀光署指出，若有發生脫團情事，國內接待社均依時限通報且海外組團社亦積極協助與脫團團員家屬聯繫勸說返國，協助移民署儘速查緝到案。

觀光署強調，東南亞市場新富人口漸增，日韓等國家亦積極爭取，簡化簽證措施吸引旅客到訪。我國於疫後2022年11月11日重啟觀宏專案申請到今年4月30日，約有7.4萬名團體旅客循觀光專案簽證來台旅遊，振興國內觀光產業及經濟，貢獻極大，將會同相關單位持續滾動調整，爭取旅客來台旅遊。

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