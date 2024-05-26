星級旅館狂被冒用慘剩「1字頭」　業者怨：觀光署沒積極作為

▲目前僅有189家飯店、旅館取得星級旅館標章。（圖／創新旅行社）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署推動星級旅館評鑑15年，到今年5月僅有189家。為配合明年上路的禁用一次性備品政策，觀光署近日增修評鑑作業要點，但業者抱怨，國內飯店旅館參與評鑑意願低，訂房網的飯店還打著星級名義宣傳，實際上卻沒評鑑，造成消費者混淆，觀光署也沒積極改善。

觀光局（現改制為觀光署）參酌美國旅館評鑑機構制度，星級旅館評鑑制度在2009年上路，以旅館提供服務品質及設備，授予一星到五星的星等標章，提供國內外旅客住宿選擇的依據，2019年增列「卓越五星（五星＋）」等級。

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目前全國約3800家旅館，業者須自費參加評鑑，據觀光署統計2015年取得星級旅館達到606家，之後逐年遞減，2022年不到400家、去年200多家，至今年5月只剩下189家，其中卓越五星2家。

▲星級旅館評鑑制度2009年上路，至今已經15年。（資料照）

配合世界環境永續潮流及禁用一次性備品在明年實施，觀光署近日發布新版評鑑制度作業要點，將綠能建築及備品包裝規格大小等納入評分標準，目前也在各地舉辦說明會，讓旅館、飯店業了解規定。

但業者私下抱怨，國人對於星級旅館大多不清楚，有酒店、旅館聲稱是星級旅館，但根本沒參加過評鑑，訂房網站也有類似狀況，消費者在網站看到五星級，以為能享受到五星級的服務品質與設備，入住才發現被騙。

▲國內3、4千家旅館，取得星級旅館標章僅189家。（圖／創新旅行社）

業者說，星級旅館被冒用多次反映給觀光署，卻不見改善，評分項目增加或減少不是重點，觀光署要設法幫星級旅館正名。台灣星級旅館協會秘書長黃婉棋建議，給予星級旅館複評費用的補助，提高業者參加評鑑，並在國外推廣，向國人積極宣傳。

觀光署表示，評鑑制度是鼓勵性質，並非強制，讓業者自由報名參加，此次作業要點修正主要針對疫後產業變化，歐美旅客看重環保減碳，因此評鑑項目進行結構性調整，對旅館、飯店有所幫助，持續檢討並加強宣傳。