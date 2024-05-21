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「艾維尼」下周一成颱率升高　賈新興：熱帶低壓9成機會生成

▲▼氣象專家賈新興預估，周五菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約8至9成。（圖／翻攝賈新興YouTube頻道）

▲氣象專家賈新興預估，周五菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約8至9成。（圖／賈新興YouTube頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

今年首個颱風生成機率增加，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（21日）在臉書指出，周五晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約8至9成，下周一成颱機率約5至6成。

根據國際命名，若此熱帶低氣壓增強為颱風，將是今年第1號颱風「艾維尼」（ Ewiniar，米克羅尼西亞提供，意為楚克群島傳統的風暴之神）。

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賈新興表示，明天至周五受鋒面低壓帶影響，高雄以北及澎湖有局部陣雨或雷雨，屏東及宜花東亦有局部短暫雨，其中明天台中以北及澎湖有局部較大雷陣雨發生的機率；周五台南以北及宜花東有局部短暫雨，高屏有零星短暫雨。

賈新興說，周六新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨；周日午後山區有局部短暫陣雨；下周一清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周二受鋒面影響，苗栗以南有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨；下周三清晨恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨；下周四午後，新竹至台南間有局部短暫陣雨，花東有零星短暫雨。

賈新興提到，周五晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約8至9成，下周一成颱機率約5至6成。短期氣候趨勢預測顯示，綜合研判下周二起環境有利梅雨鋒面的建立，並持續至6月上旬。

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