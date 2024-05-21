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梅雨鋒面徘徊雷雨轟炸到周五　專家估新鋒面下周二報到

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▲梅雨鋒面建立並徘徊，今明兩天要留意局部較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鋒面影響雨勢明顯，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（21日）在臉書指出，梅雨鋒面建立並徘徊，今、明天留意局部較大雨勢，周四、周五鋒面還未遠離台灣，各地仍是短暫陣雨或雷雨，周末轉為夏季型天氣型態，高溫上看34度，外出防中暑，而下一波鋒面可能落在下周二，後續仍有待觀察。

他說，隨西南風夾帶水氣逐漸靠近台灣，昨天各地雲量增多，真正較大降雨出現在昨晚到今天清晨東北角的宜蘭以及新北市雙溪、坪林、瑞芳等地，受局部對流系統發展影響，一場雨有70至90毫米累積雨量，有沒有對流系統影響，對是否出現較大雨勢非常關鍵。

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吳聖宇表示，今、明天預期中的鋒面系統逐漸建立在台灣附近，各地有短暫陣雨或雷雨，北邊南下冷空氣很弱，鋒面結構並不好，但大氣條件不穩定度高，有機會在台灣附近發展出對流系統，帶來局部較大雨勢的機會，需隨時留意最新雷達降雨回波變化。

▲▼梅雨鋒面建立並徘徊，今明兩天要留意局部較大雨勢。（圖／天氣風險公司）

▲梅雨鋒面建立並徘徊，今明兩天要留意局部較大雨勢。（圖／天氣風險公司）

吳聖宇說，周四、周五鋒面有緩慢北抬趨勢，離台灣還沒有很遠，各地仍有短暫陣雨或雷雨，台灣海峽中北部可能有對流系統發展活動機會，中北部比較需要注意；白天熱力作用在島上山區誘發的局部熱對流降雨也要留意，降雨相對緩和，但天氣還是不穩定。

他還說，周末到下周一鋒面北退到中國長江流域一帶，離台灣更遠，天氣型態逐漸偏向夏季型的午後山區熱對流降雨，仍有機會帶來局部短時較大雨勢。下一次鋒面南下影響台灣的時間點可能落在下周二，時間還久，後續預報變化有待觀察。

溫度方面，吳聖宇指出，南部高溫有機會超過30度，其他在26至29度，因濕度高，不下雨時有點悶熱感。周末天氣轉為夏季型，溫度明顯升高，各地高溫有機會達32至34度或更高，周末如果要外出要記得做好預防中暑的準備。

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