午後強降雨襲擊！今晚到明早西半部雨最大　周六陽光露臉

▲梅雨鋒面影響，今天到周五各地容易有陣雨或雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（21日）天氣不穩定，各地都有降雨機率，中央氣象署指出，在梅雨鋒面影響之下，今天到周五前各地易有陣雨或雷雨，今午後旺盛對流雲系移入，轉為強降雨、閃電強陣風的天氣型態，預估到明早8點在西半部、東北部出現局部性大雨，周六鋒面遠離，大部分地區可以看見陽光。

氣象署簡任技正伍婉華說，目前梅雨鋒面正在台灣上空，向西南延伸到華南沿海，鋒面帶上的對流雲系，消消長長，一旦旺盛對流雲系到台灣上空，不論在海面或陸地就會有瞬間強降雨、閃電、雷擊及強陣風等劇烈天氣，對流雲系減弱或離開以後，天氣才會緩和穩定，但另外一塊旺盛對流雲系移進發展時，天氣又快速轉換。

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▲▼降雨預報。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，今天清晨宜蘭、新北市出現每小時40至50毫米的強降雨，午後旺盛對流雲系移進，天氣轉為強降雨、閃電雷擊、強陣風，預估今早8點到晚上8點、今晚8點到明早8點，每個地方都有降雨機率，金馬澎、西半部及東北部容易出現局部大雨。

未來一周天氣，伍婉華說，明天鋒面依舊在台灣上空，持續影響到周五，周六鋒面離開台灣附近上空，但周日到下周有另外一道鋒面接近。明天天氣和今天天氣一樣的，各地短暫陣雨或局部性雷雨，西半部東北部及金門澎湖馬祖容易出現局部性大雨。

▲未來一周天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

她還說，周四、周五鋒面結構稍微減弱，但天氣仍不穩定，各地還是會下陣雨或雷雨，雨勢要持續觀察。周六鋒面逐漸向北移動，各地降雨緩和，僅中部以北、東北部及南部山區有短暫降雨機率，其他地區屬於午後陣雨型態。



伍婉華表示，周日到下周一鋒面來臨之前，大部分地區都可以看見陽光，南部、東南部有短暫陣雨，其他地區則是午後陣雨型態，但預估下周一晚到下周二又是另一道梅雨鋒面影響，天氣又變得不穩定。

至於颱風，伍婉華說，菲律賓東方海面熱帶系統消消長長，以目前各國資料判斷， 周末可能有比較成熟的系統形成，但資料顯示接近台灣機會不高，可能向北轉，氣象署會持續觀察。