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買「和尚鸚鵡」當寵物！飼主嫌牠太吵1年後賣掉…結局要坐牢

▲▼南陽鸚鵡案再審宣判。（圖／翻攝自微博）

▲南陽鸚鵡案再審宣判。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南南陽一鄒姓男子經營一家中醫診所，此前在「花鳥鸚鵡交流群」以750元（人民幣，下同）買下一隻「和尚鸚鵡」，養了不到1年，因嫌鸚鵡很吵便出售，2020年5月他通過唐姓好友介紹，以700元的價格賣給開寵物店的薛姓男子。沒想到，鄧州市法院一審判決鄒男等3人，犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，拘役3個月不等並處罰金3千元不等。

據《澎湃新聞》此前報導，鄒紅喜是南陽的一名中醫，經營著一家診所。據他介紹，2019年八九月份的時候，他以750元的價格從兩名自稱是平頂山人的男子手中買下一隻和尚鸚鵡，養在診所一樓。養了不到一年，他覺得鸚鵡太吵，又到處排泄，便決定將鸚鵡出售。

2020年5月25日，通過同為醫生的微信好友唐某某介紹，鄒紅喜以700元的價格將這隻鸚鵡賣給了薛某某。薛某某經營著一家寵物店，將這隻鸚鵡和店內其他多隻鳥在網上售賣，被人舉報，導致案發。

2020年8月19日，鄒、唐、薛3人被刑拘，所涉罪名為非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物罪。同年9月15日，3人被取保候審。經遼寧德恒司法鑑定所鑑定，涉案和尚鸚鵡屬於瀕危野生動物。案發後，涉案鸚鵡在南陽市動物園寄養。

2021年11月28日，鄧州法院作出「(2020)豫1381刑初590號」刑事判決，認定被告人鄒紅喜犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處拘役3個月，並處罰金人民幣3千元;被告人薛某某犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處拘役5個月，緩刑5個月，並處罰金人民幣3千元;被告人唐某某犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處拘役3個月，緩刑3個月，並處罰金人民幣2千元。

原審被告人鄒紅喜不服，提出上訴。南陽中院於2022年1月17日作出「(2021)豫13刑終1226號」刑事裁定：駁回上訴，維持原判。

上訴被駁回後，鄒紅喜又向南陽中院申訴。2023年9月14日，南陽中院作出《駁回申訴通知書》，以鄒紅喜申訴理由不能成立、申訴不符合《刑事訴訟法》規定的再審條件為由，駁回申訴。

2023年12月18日，鄒紅喜又委託律師曾鳴向河南高院申訴。2024年1月10日，河南高院就本案舉行聽證。聽證結束兩個多月後，南陽中院於2024年3月27日作出「(2024)豫13刑監2號」再審決定，理由為「經本院院長提交本院審判委員會討論認為，本案應予再審」。

2024年5月15日，南陽中院開庭再審本案，並當庭宣判。南陽中院認為，原判事實不清、證據不足，裁定撤銷南陽中院「(2021)豫13刑終1226號」刑事裁定和鄧州法院「(2020)豫1381刑初590號」刑事判決，本案發回鄧州法院重新審判。

公開資料顯示，和尚鸚鵡又名貴格會鸚鵡，原產於南美洲的玻利維亞、巴拉圭、巴西和阿根廷等國，名列《瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）》附錄二，在中國大陸被按照國家二級重點保護野生動物進行管理。

2021年4月2日，大陸國家林業和草原局發布（2021）29號文件，其中第二條明確規定：對中國沒有野外自然分布、人工繁育的費氏鸚鵡、紫腹吸蜜鸚鵡、綠頰錐尾鸚鵡、和尚鸚鵡開展專用標識管理試點。

鄒紅喜的律師曾鳴認為，這足以說明，涉案的和尚鸚鵡在中國野外沒有自然分布，屬於人工繁育的鸚鵡，不屬於刑法第341條規制的對象。對人工繁育鸚鵡的銷售、交易，不會破壞野生動物資源，不具有社會危害性，不應按犯罪處理。

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