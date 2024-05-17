留3男童教友過夜！變態男強吃「臭臭香腸」　判8年10月+強制治療

▲台中翁姓男子侵犯教會認識的3男童。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名從事餐飲業的翁姓男子參加教會，趁教友們讓小孩到他家過夜時，陸續對3名男童伸出狼爪，多次對他們打手槍、口交或肛交，性侵得逞，被男童父母得知後告上法院。台中地院審理，依對未滿14歲之男子犯強制性交及強制猥褻罪，以及6個對於未滿14歲之男子為性交罪，合併處8年10月徒刑。可上訴。

判決指出，翁男在2022年12月間，因參加教會聚會認識3名未滿12歲的男童，趁男童在他住處過夜的機會，對甲、乙、丙童打手槍或口交，甚至對丙童進行肛交。直到有受害男童向教會老師提到這件事，教會老師察覺有異，逐一追問其他孩子，全案才曝光。

甲童證稱，他到翁男家裡住時，翁男用嘴巴吃他的「臭臭香腸」，他有說不要，他感覺很髒，有打翁男一巴掌，用手去擋翁男的臉抵抗等語。

不過翁男否認對甲童強制性交和猥褻，只承認在經過3童同意後，用嘴巴和他們性交。另2名男童則證稱自己當時並無推開翁男或反抗。

法官認為，翁男明知3名男童都才10歲左右，卻因一己私慾，對甲童強制性交、猥褻，對乙、丙童合意性交，影響3人身心健康，且未能和被害男童及家長和解，依對未滿14歲之男子犯強制性交罪、對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪、6個對於未滿14歲之男子為性交罪，合併處8年10月徒刑。另因翁男經鑑定有戀童傾向，在徒刑執行期滿前或接受治療後，如評估仍有再犯風險，必須強制治療。可上訴。