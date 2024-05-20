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11歲女孩偷拿「父親死亡賠償金」充值遊戲　奶奶淚崩：這是命錢

▲▼11歲女玩遊戲，花掉父親死亡賠償金。（圖／翻攝自微博）

▲11歲的女孩希希。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南新鄉一名11歲的女孩希希日前將爸爸的死亡賠償金中的2萬多元（人民幣，約台幣9萬元），拿去充值遊戲、打賞直播主。奶奶崩潰表示，「這是我孩子的命錢啊！」目前家屬正聯繫直播主，試圖要回希希的打賞費。

據《河南都市報》報導，5月17日，河南新鄉一名11歲的女孩希希為了玩遊戲充值、給直播主打賞，竟偷花爸爸的死亡賠償金。希希的爺爺表示，去銀行刷存摺簿時，發現少了2萬多元，回來一問才知道孫女花掉了。

▲希希的奶奶崩潰不已。（圖／翻攝自微博）

▲希希的奶奶崩潰不已。（圖／翻攝自微博）

希希的爺爺表示，「她跟我說打遊戲充值，還有快手（短影音平台）打賞。」希希的舅媽說道，「其中1萬多刷給直播主了，還有開什麼推廣。」

▲▼11歲女玩遊戲，花掉父親死亡賠償金。（圖／翻攝自微博）

▲▼希希將錢花在充值遊戲、打賞直播主。（圖／翻攝自微博）

▲▼11歲女玩遊戲，花掉父親死亡賠償金。（圖／翻攝自微博）

希希表示，「直播主說，如果我幫他打PK，他就會給我超級管理員的稱號什麼的。」她也坦言，自己為何能如此輕易支付這些線上開銷，「因為線上支付密碼就是手機的解鎖密碼。」

報導指出，目前希希的家屬正積極私訊，遊戲公司及收到打賞的直播主，希望能要回那些錢，不過卻遭多名直播主封鎖。

▲▼11歲女玩遊戲，花掉父親死亡賠償金。（圖／翻攝自微博）

▲▼希希的爺爺到銀行刷存摺簿時才發現。（圖／翻攝自微博）

▲▼11歲女玩遊戲，花掉父親死亡賠償金。（圖／翻攝自微博）

此事也引起網友熱議，「平台為了聲譽，退幾萬塊對他們來說容易，主要看那些直播主願不願意退」、「不是，死亡賠償金是怎麼落入11歲的小孩手裡」、「無論孩子怎麼刷了錢，未成年人在平台打賞支出都是必須退還的，直接起訴就行了」、「別單怪平台，主要是家長的責任」、「這女兒能拿父親的死亡賠償金打賞直播主，就相當於在爸墳頭上蹦迪，真是個大孝女」。

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