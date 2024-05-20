張麗善挺徐榛蔚！親送2710萬賑災善款　提供補助振興花蓮經濟

▲雲林縣長張麗善（前排中）與縣議會議長黃凱率隊展開支持花蓮經濟振興之行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「善愛花蓮！雲林縣來了！」雲林縣長張麗善與雲林縣議會議長黃凱19日率隊展開支持花蓮經濟振興之行，雲林縣內之宮廟及基金會也合捐2,710萬元協助賑災，張麗善縣長承諾將攜手合力持續協助花蓮把「人帶進來、貨賣出去」，為花蓮優質農特產品發聲，花蓮縣長徐榛蔚感謝雲林縣用行動力挺花蓮產業，為花蓮鄉親雪中送炭。

0403強震重創花蓮，景觀、道路與建築受損，觀光人數急速下降，許多餐廳歇業，農特產品及伴手禮無法銷售，繼台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣長等女性執政的縣市首長齊聚花蓮關懷振興後，同樣做為花蓮縣友好城市的雲林縣也來了！19日雲林縣長張麗善與雲林縣議會議長黃凱特別率隊一行30多人，先搭高鐵至台北，再轉搭火車來到花蓮，用實際行動力挺花蓮。

▲雲林縣內之宮廟及基金會也合捐2,710萬元協助賑災。

為振興花蓮經濟與觀光，雲林縣政府針對花蓮地震振興補助方案展現友好情誼，推出團體旅遊獎助方案及花蓮縣物產合作，加碼凡設籍在雲林縣及旅外雲林鄉親遊花蓮住宿每人補助300元，並結合交通部觀光署推出自由行及團客住宿補助方案，即每位雲林縣民至花蓮旅遊最高可享補助1,300元及花蓮在地物產優惠，自今年度6月1日起至年底，名額為10,000名，用完為止，相信在中央與地方政府的努力下，必能早日恢復花蓮觀光旅遊產業動能，加速花蓮當地之災後重建與經濟發展。

雲林縣做為花蓮縣的友好城市，也邀請花蓮農友參加雲林縣農機展（中台灣農特產展售會）及台灣咖啡節等活動，並在雲林良品電商平台架設「雲林良品心蓮心」導購專區 https://www.yunlingoods.com.tw/ ，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結，邀請雲林鄉親及全國民眾一同支持花蓮縣在地優質農特產品，另外，亦鼓勵雲林縣內的機關團體在下半年度辦理參訪活動時，務必將花蓮縣納入首要規劃考量，用行動支持花蓮當地觀光產業振興。

▲雲林縣長張麗善表示，身為一個縣市的首長，非常能夠感同身受徐榛蔚縣長憂心花蓮的心情。

雲林縣長張麗善表示，在0403地震發生後，鋪天蓋地的花蓮地震新聞席捲各大媒體版面，畫面看了怵目驚心，同樣身為一個縣市的首長，非常能夠感同身受徐榛蔚縣長憂心花蓮的心情，雲林縣經歷921地震，當時的高樓在地震時瞬間變成一樓的景象仍記憶猶新，花蓮遇到0403地震，觀光景點殘破不堪、道路甚至都斷了，不禁讓我們思索著，一向與花蓮友好的雲林，我們可以為花蓮做些什麼呢？雲林縣政府針對花蓮地區提出地震振興補助方案，感謝雲林縣議會的支持，也感謝雲林縣的宮廟及基金會等團體響應賑災合力捐款，讓花蓮鄉親感受到雲林鄉親跟花蓮的心是連在一起的，希冀善愛能遍步花蓮每個角落，幫助花蓮鄉親重建家園。

▲雲林良品電商平台架設「雲林良品心蓮心」導購專區，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結。

雲林縣議會議長黃凱表示，0403地震重挫花蓮農業及觀光產業，張麗善縣長第一時間就向議會來表態要啟動第二預備金幫助花蓮賑災，而雲林縣長期作為花蓮縣的友好姊妹城市，議會全力支持縣府的賑災行動，另外也號召雲林縣的宮廟及基金會等團合力捐款2,710萬元，棉薄之力希望能夠協助花蓮早日走過傷痛、盡快重拾家園。

「雲林縣加上花蓮縣，就是強強聯手，UP！UP！UP！」花蓮縣長徐榛蔚表示，在0403地震發生後第一時間，各縣市首長都紛紛致電關心，其中也包含張麗善縣長，感謝張縣長及黃議長特別率隊來到花蓮，把雲林鄉親的愛心都帶來了，雲林縣政府針對花蓮提出的地震振興補助方案結合觀光署的補助方案，從今年六月份一直到年底，每位雲林鄉親到花蓮旅遊最高可補助1,300元，歡迎雲林鄉親及全國友人都到花蓮來觀光旅遊，也再次感謝社會各界給予花蓮鄉親的援助，因為有大家的守護，花蓮才能處處有愛、處處有溫情。

立法委員傅崐萁表示，感謝雲林縣長張麗善與雲林縣議會議長黃凱千里迢迢、翻山越嶺從雲林送愛心到花蓮，其實在花蓮這片土地上，除了部落族人外，有很多鄉親都是從西部地區移居至花蓮的，面對此次0403地震，花蓮人很堅韌，我們攜手同心面對挑戰，一步、一腳印把我們的家重建起來，然而重建之路很漫長，因此在立法院積極來推動重建條例，期盼能再通過之後，讓更多因震災影響生活的人們都能得到應有的補貼。