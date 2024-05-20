　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

張麗善挺徐榛蔚！親送2710萬賑災善款　提供補助振興花蓮經濟

▲▼雲林縣長張麗善與縣議會議長黃凱率隊展開支持花蓮經濟振興之行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲雲林縣長張麗善（前排中）與縣議會議長黃凱率隊展開支持花蓮經濟振興之行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「善愛花蓮！雲林縣來了！」雲林縣長張麗善與雲林縣議會議長黃凱19日率隊展開支持花蓮經濟振興之行，雲林縣內之宮廟及基金會也合捐2,710萬元協助賑災，張麗善縣長承諾將攜手合力持續協助花蓮把「人帶進來、貨賣出去」，為花蓮優質農特產品發聲，花蓮縣長徐榛蔚感謝雲林縣用行動力挺花蓮產業，為花蓮鄉親雪中送炭。

0403強震重創花蓮，景觀、道路與建築受損，觀光人數急速下降，許多餐廳歇業，農特產品及伴手禮無法銷售，繼台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣長等女性執政的縣市首長齊聚花蓮關懷振興後，同樣做為花蓮縣友好城市的雲林縣也來了！19日雲林縣長張麗善與雲林縣議會議長黃凱特別率隊一行30多人，先搭高鐵至台北，再轉搭火車來到花蓮，用實際行動力挺花蓮。

▲▼雲林縣長張麗善與縣議會議長黃凱率隊展開支持花蓮經濟振興之行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲雲林縣內之宮廟及基金會也合捐2,710萬元協助賑災。

為振興花蓮經濟與觀光，雲林縣政府針對花蓮地震振興補助方案展現友好情誼，推出團體旅遊獎助方案及花蓮縣物產合作，加碼凡設籍在雲林縣及旅外雲林鄉親遊花蓮住宿每人補助300元，並結合交通部觀光署推出自由行及團客住宿補助方案，即每位雲林縣民至花蓮旅遊最高可享補助1,300元及花蓮在地物產優惠，自今年度6月1日起至年底，名額為10,000名，用完為止，相信在中央與地方政府的努力下，必能早日恢復花蓮觀光旅遊產業動能，加速花蓮當地之災後重建與經濟發展。

雲林縣做為花蓮縣的友好城市，也邀請花蓮農友參加雲林縣農機展（中台灣農特產展售會）及台灣咖啡節等活動，並在雲林良品電商平台架設「雲林良品心蓮心」導購專區 https://www.yunlingoods.com.tw/ ，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結，邀請雲林鄉親及全國民眾一同支持花蓮縣在地優質農特產品，另外，亦鼓勵雲林縣內的機關團體在下半年度辦理參訪活動時，務必將花蓮縣納入首要規劃考量，用行動支持花蓮當地觀光產業振興。

▲▼雲林縣長張麗善與縣議會議長黃凱率隊展開支持花蓮經濟振興之行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲雲林縣長張麗善表示，身為一個縣市的首長，非常能夠感同身受徐榛蔚縣長憂心花蓮的心情。

雲林縣長張麗善表示，在0403地震發生後，鋪天蓋地的花蓮地震新聞席捲各大媒體版面，畫面看了怵目驚心，同樣身為一個縣市的首長，非常能夠感同身受徐榛蔚縣長憂心花蓮的心情，雲林縣經歷921地震，當時的高樓在地震時瞬間變成一樓的景象仍記憶猶新，花蓮遇到0403地震，觀光景點殘破不堪、道路甚至都斷了，不禁讓我們思索著，一向與花蓮友好的雲林，我們可以為花蓮做些什麼呢？雲林縣政府針對花蓮地區提出地震振興補助方案，感謝雲林縣議會的支持，也感謝雲林縣的宮廟及基金會等團體響應賑災合力捐款，讓花蓮鄉親感受到雲林鄉親跟花蓮的心是連在一起的，希冀善愛能遍步花蓮每個角落，幫助花蓮鄉親重建家園。

▲▼雲林縣長張麗善與縣議會議長黃凱率隊展開支持花蓮經濟振興之行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲雲林良品電商平台架設「雲林良品心蓮心」導購專區，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結。

雲林縣議會議長黃凱表示，0403地震重挫花蓮農業及觀光產業，張麗善縣長第一時間就向議會來表態要啟動第二預備金幫助花蓮賑災，而雲林縣長期作為花蓮縣的友好姊妹城市，議會全力支持縣府的賑災行動，另外也號召雲林縣的宮廟及基金會等團合力捐款2,710萬元，棉薄之力希望能夠協助花蓮早日走過傷痛、盡快重拾家園。

▲▼雲林縣長張麗善與縣議會議長黃凱率隊展開支持花蓮經濟振興之行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「雲林縣加上花蓮縣，就是強強聯手，UP！UP！UP！」花蓮縣長徐榛蔚表示，在0403地震發生後第一時間，各縣市首長都紛紛致電關心，其中也包含張麗善縣長，感謝張縣長及黃議長特別率隊來到花蓮，把雲林鄉親的愛心都帶來了，雲林縣政府針對花蓮提出的地震振興補助方案結合觀光署的補助方案，從今年六月份一直到年底，每位雲林鄉親到花蓮旅遊最高可補助1,300元，歡迎雲林鄉親及全國友人都到花蓮來觀光旅遊，也再次感謝社會各界給予花蓮鄉親的援助，因為有大家的守護，花蓮才能處處有愛、處處有溫情。

立法委員傅崐萁表示，感謝雲林縣長張麗善與雲林縣議會議長黃凱千里迢迢、翻山越嶺從雲林送愛心到花蓮，其實在花蓮這片土地上，除了部落族人外，有很多鄉親都是從西部地區移居至花蓮的，面對此次0403地震，花蓮人很堅韌，我們攜手同心面對挑戰，一步、一腳印把我們的家重建起來，然而重建之路很漫長，因此在立法院積極來推動重建條例，期盼能再通過之後，讓更多因震災影響生活的人們都能得到應有的補貼。

ET快訊
快訊／蔡英文揮別總統府　蕭美琴哭了！
韓國瑜親授賴清德「國璽」　一窺中華民國之璽、榮典之璽面紗
快訊／韓國瑜授予中華民國之璽！　賴清德正式就任
快訊／賴清德繫最愛「紫領帶」！　牽妻現身
LIVE／賴清德、蕭美琴宣誓就職！
快訊／一中商圈賓士被偷！　12歲童遭拉下車
快訊／疑發現伊朗總統直升機殘骸熱訊號！　畫面曝光
小S大姊「竟然50歲了」！　姊妹逆齡牽手合照曝
多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」！　外媒也報導台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

走山林賞海景！深度走讀花蓮美崙山　2天工作坊即日起開放報名

張麗善挺徐榛蔚！親送2710萬賑災善款　提供補助振興花蓮經濟

桃園保障社區發展協會參訪南佃社區發展協會　學習創新發想

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

響應521國際茶日　新北好茶推預購優惠支持茶農

「新北‧構時尚」永續時尚秀　侯友宜：創造城市之美

新北市長盃原民傳統射箭賽　300好手同場競技爭冠軍

汐止北峰國小100周年校慶　侯友宜與歷屆校友切壽桃慶生

新北三重力行路地下道5／20起施工　分段封閉車道

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

走山林賞海景！深度走讀花蓮美崙山　2天工作坊即日起開放報名

張麗善挺徐榛蔚！親送2710萬賑災善款　提供補助振興花蓮經濟

桃園保障社區發展協會參訪南佃社區發展協會　學習創新發想

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

響應521國際茶日　新北好茶推預購優惠支持茶農

「新北‧構時尚」永續時尚秀　侯友宜：創造城市之美

新北市長盃原民傳統射箭賽　300好手同場競技爭冠軍

汐止北峰國小100周年校慶　侯友宜與歷屆校友切壽桃慶生

新北三重力行路地下道5／20起施工　分段封閉車道

具荷拉是「揭發勝利鄭俊英案」關鍵人！主動給證據卻枉死　韓網哭道歉

快訊／簽署首份公文！賴清德任命行政院長卓榮泰、府秘書長潘孟安

快訊／蔡英文揮別總統府　蕭美琴哭了！

快訊／總統就職典禮唱國歌　一觀禮嘉賓未起身還秀「台灣獨立旗幟」

走山林賞海景！深度走讀花蓮美崙山　2天工作坊即日起開放報名

大西瓜上市！花蓮警「護瓜」勤務　台9、11線裝監視器防竊

今晚鋒面殺到雨灌全台　賈新興曝：周日成颱機率有4成

韓國瑜親授賴清德國璽　一窺「中華民國之璽」、「榮典之璽」面紗

快訊／接下中華民國之璽！　賴清德正式就任第16任總統

法國《世界報》：蔡英文帶領台灣走過暴風　贏得國際尊重

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

地方熱門新聞

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

表揚已故模範母親　蘇俊賓暖心致贈手繪畫作

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

「新北‧構時尚」永續時尚秀　侯友宜：創造城市之

響應521國際茶日　新北好茶推預購優惠

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

少棒隊打羽球訓練揮棒　41萬人觀看

新北三重力行路地下道5／20起施工

新北市長盃原民射箭賽　300好手同場爭冠軍

汐止北峰國小100周年校慶　侯友宜與校友切壽桃慶生

打擊環保犯罪遏止污染台南為環境把關

更多熱門

相關新聞

悠遊卡公司致贈東華114萬元助重建

悠遊卡公司致贈東華114萬元助重建

悠遊卡公司日前舉辦賑災活動，協助東華大學災後重建，悠遊卡公司董事長林志盈也特別到花蓮探視東華大學災後恢復情形，他形容「非常心疼」，將悠遊卡賑災活動的114萬5,418元致贈給東華大學協助重建，由東華大學校長徐輝明代表接受。

印度大選開跑「股市高檔震盪」

印度大選開跑「股市高檔震盪」

「雲林六房媽過爐」登場　萬人陪媽祖搬家

「雲林六房媽過爐」登場　萬人陪媽祖搬家

羅蘭宣佈捐款212萬助花蓮賑災「多少對台灣報恩」

羅蘭宣佈捐款212萬助花蓮賑災「多少對台灣報恩」

關鍵字：

張麗善力挺徐榛蔚賑災善款補助振興經濟

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面